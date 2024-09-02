Названы самые вредные снеки для школьников

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что наиболее вредными снеками для школьников являются чипсы.
«На вершине пирамиды вредности находятся чипсы. Раньше в составе большую часть действительно составлял картофель, но сейчас всё изменилось. Сейчас это крахмал, мука, обсыпанные солью и приправами. Некоторые чипсы вообще не являются картофельными. Это сплошь ненатуральный продукт. Если употреблять его ежедневно и запивать сладкой газировкой, гастрит вашему ребёнку обеспечен», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Более полезным перекусом для школьника она назвала фрукты, а также бутерброды с индейкой.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии им. академика А. Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Мария Ревнова рекомендовала родителям обеспечить школьнику спокойную атмосферу дома для поддержания здоровья ребёнка.
«Стресс – одна из самых частых причин детских недомоганий в первые школьные дни. В семье должно быть спокойное комфортное состояние. Не надо стараться объяснять, что школа – это только и всегда хорошо. Да, это что-то новое, но у всех в жизни бывает что-то новое. Хотелось бы попросить учителей быть мягче, спокойнее с детьми. Спокойствие взрослых – это здоровье детей», – прояснила в беседе с «Петербургским дневником» Ревнова.
Ранее детский психолог Ирина Таранова заявляла, что налаживать режим сна школьнику в канун начала учебного года для более лёгкой адаптации необходимо начинать хотя бы за 10 дней до 1 сентября.
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