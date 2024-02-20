Более 40 контейнерных площадок привели в порядок в Подмосковье за день

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Уборку контейнерных площадок от навалов бытового мусора провели за день на более чем 40 локациях в Московской области коммунальщики под контролем инспекторов Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«За день специалисты городских хозяйств привели в порядок 44 контейнерные площадки, где ранее в прилегающей зоне были зафиксированы скопления бытовых отходов», — говорится в сообщении.В частности, от навалов мусора избавили десять контейнерных площадок в городском округе Дзержинский. Три из них расположены на улице Лермонтова, ещё несколько — на Зелёной улице, а также на улицах Спортивная и Лесная.
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Лев Каштанов