В Подмосковье за месяц отработали более 2,8 тыс. заявок на уборку в подъездах

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«С начала года было отработано 2 837 заявок жителей в категории «Провести уборку от мусора и грязи в подъезде», поступивших в Единую диспетчерскую службу области». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких заявок снизилось на 40%», — отмечается в сообщении.Больше всего заявок на уборку подъездов поступило из Химок: 255. Второе место занял городской округ Подольск с 223 заявкам. На третьем месте Балашиха, откуда поступило 207 заявок на уборку, а четвёртое и пятое место заняли Красногорск и Люберцы со 186 и 178 заявками соответственно.
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