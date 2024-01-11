Более 40 литров горячего супа раздали жителям и членам аварийных бригад в Климовске

Фото: Галина Добрынина
Более 40 литров горячего супа и 400 сосисок раздали оставшимся без тепла жителям и членам аварийных бригад в Климовске. Об этом сообщил корреспондент.
Бесплатная раздача горячей была была организована на Октябрьской площади в микрорайоне Климовск для постадавших от аварии жителей и работающих на месте служб.
Стоит отметить, что бесплатные фудкорты работает с раннего утра до позднего вечера. На благо людей с 10 января трудятся сотрудники ресторана, которые стараются максимально быстро обеспечить пострадавших сытной едой.
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«Мы приехали кормить людей в связи с тяжелым положением людей в микрорайоне Климовск. Предлагаем всем желающим горячее питание и напитки. Директор ресторана Анатолий Рябов говорит, что лучше, чем мы сами, не сделает никто. Поэтому на помощь людям вышел менеджмент ресторана», — поделилась замдиректора ресторана «Отдых» Ольга Еланева.
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Мира Полтева