Начальника котельной в Подольске арестовали до 7 марта

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Басманный суд Москвы решил взять под стражу начальника котельной на «Климовском специализированном патронном заводе» в Подольске подмосковного городского округа Климовск Александра Чикова в связи с инцидентом в котельной. Эту информацию распространила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram.
В соответствии с решением суда, Чикову Александру Ивановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, это означает, что срок заключения продлится до 7 марта 2024 года. Также на тот же срок арестован генеральный директор завода Игорь Кушников.
Чиновника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Заместителю главы администрации городского округа Подольск Московской области Роману Рязанцеву также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 9 марта 2024 года, сообщили в пресс-службе судов.
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Артем Кузьмин