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Начальника котельной в Подольске арестовали до 7 марта

Басманный суд Москвы арестовал начальника котельной в Климовске до 7 марта
11 января 2024, 01:40
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Басманный суд Москвы решил взять под стражу начальника котельной на «Климовском специализированном патронном заводе» в Подольске подмосковного городского округа Климовск Александра Чикова в связи с инцидентом в котельной. Эту информацию распространила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram.
В соответствии с решением суда, Чикову Александру Ивановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, это означает, что срок заключения продлится до 7 марта 2024 года. Также на тот же срок арестован генеральный директор завода Игорь Кушников.

Чиновника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).


Заместителю главы администрации городского округа Подольск Московской области Роману Рязанцеву также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 9 марта 2024 года, сообщили в пресс-службе судов.

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#рф
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Путин предложил ввести выплаты на погашение ипотеки на Дальнем Востоке
11 января 2024, 01:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил ввести в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью допвыплаты на погашение ипотеки. Об этом глава государства сообщил в рамках рабочей поездки на Чукотку 10 января, пишут «Известия».
Один из участников встречи с представителями общественности в Анадыре рассказал, что Приморский край при рождении третьего ребёнка дополнительно выплачивает 550 тысяч рублей на погашение ипотеки. Путин, в свою очередь, отметил, что регион осуществляет выплаты из собственного бюджета, при этом «у Чукотки доходы меньше, чем у Приморского края».



Глава государства добавил, что в данном случае Чукотке понадобится федеральная поддержка, уточнив, что это возможно с учётом государственного бюджета.

«Но в данном случае, мне кажется, нужно тогда распространять эту меру не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по региону», — сказал Владимир Путин.

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В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
СПЖ: В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
11 января 2024, 00:58

Фото: iStock/Popescu Marius

В селе Пища Волынской области сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующая информация опубликована на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).
«Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Пища Волынской области», — проинформировали в СПЖ.

Там отметили, что местные жители ещё в октябре 2023 года выступили за передачу Казанского храма ПЦУ. При этом мнение настоятеля храма и верующих УПЦ не учитывалось.

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Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время
Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на куриное яйцо в ближайшее время
11 января 2024, 00:27

Фото: istockphoto/ra3rn

Министерство сельского хозяйства России подтвердило ожидания относительно предстоящего снижения цен на куриное яйцо в розничной торговле, передает РИА Новости.
В соответствии с сообщением министерства, проводятся необходимые меры для стабилизации цен на этот социально важный продукт. За последние две недели цены у производителей уменьшились на 2,5% для продукции первой категории и на 4,2% для второй категории.

В ближайшей перспективе ожидается снижение цен и в торговых сетях. С начала 2023 года цены на куриные яйца в России выросли более чем в 1,5 раза. Замминистра сельского хозяйства Максим Титов подчеркнул, что они ожидают дальнейшего снижения цен, в том числе в торговых сетях, в ближайшее время.

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Умер бывший председатель Конституционного суда России Баглай
Бывший председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай умер после болезни
10 января 2024, 21:40

Фото: iStock/SergeyPankratov

Экс-председатель Конституционного суда России Марат Баглай скончался в среду после продолжительной болезни. Об этом говорится на сайте суда.
В сообщении суда говорится о том, что уход Баглая является утратой для всего юридического сообщества. Отмечается, что он был профессионалом своего дела, а также пользовался уважением коллег.

Марат Баглай родился в 1931 году в Баку, окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР. Являлся заслуженным юристом РФ,ученым-правоведом и доктором юридических наук. Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов, медалей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ушёл из жизни Олег Виролайнен, несколько лет проработавший в городской администрации. В 2003-2006 годах он занимал пост вице-губернатора Северной столицы.

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#смерть
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Воробьёв посетил Новые Химки, где произошла авария на магистральном трубопроводе
10 января 2024, 20:18

Фото: телеграм-канал Воробьёв LIVE

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о том, что посетил Новые Химки, где сегодня вечером произошла авария на магистральном трубопроводе. Об этом Воробьёв написал в своем телеграм-канале Воробьёв LIVE.
Сообщается, что ТСК «Мосэнерго» прекращали подачу отопления и горячей воды в домах по следующим улицам: Марии Рубцовой, Дружбы, Парковой, 9 Мая, Лавочкина, Машинцева, на Юбилейном проспекте и других. Губернатор отметил, что на данный момент все четыре котла работают, при этом в тридцать пять домов в микрорайоне между улицами Маяковского и Лавочкина подача отопления происходит со сниженными параметрами.

По словам Воробьёва, с момента аварии до запуска котлов прошло три с половиной часа. В настоящее время аварийные бригады продолжают работу на месте. Полное завершение работ планируется до двух часов ночи.

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#губернатор
#отопление
#климовск
#аварии
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Игорь Щёголев посетил международную выставку-форум «Россия»
10 января 2024, 19:41

Фото: Пресс-служба Центрального федерального округа

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, об этом сообщили в пресс-службе Центрального федерального округа.
Щёголев внимательно осмотрел как стенды регионов Центрального федерального округа, так и новых территорий.

Напомним, самая знаменитая выставка 2023 года начала свою работу 4 ноября на ВДНХ. Только за первые три дня работы её посетили 450 000 человек. При этом, за пять дней новогодних каникул «Россию» посмотрели около миллиона человек.

Для реализации столь масштабного проекта задействовали 70 павильонов ВДНХ. В них представлены все 89 регионов Российской Федерации.

Каждый день на выставке проходят порядка 500 различных экскурсий по всем экспозициям.

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#выставка
#вднх
#россия
#цфо
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В дом на улице Первомайской в Лосино-Петровском вернули водоснабжение
10 января 2024, 19:00

Фото и видео: Валерия Тингаева

В доме №13 на улице Первомайской в Лосино-Петровском завершили восстановление холодного водоснабжения. Об этом сообщили в управляющей компании МБУ ХТУ.
9 января в подъезде на первом этаже прорвало трубу с холодной водой. А несколькими днями ранее сантехники проводили ремонт после жалоб на незначительную течь. В управляющей компании причиной аварии назвали изношенность коммуникаций.
«Авария произошла по стояку холодного водоснабжения. Через 20 минут она была локализована. В 22 часа ремонтные работы завершили и подали воду в квартиры жителей», – рассказал директор управляющей компании Вадим Артамонов.
В УК пояснили, что результате ремонтных работ заменили две трубы холодного водоснабжения, вода подаётся в полном объёме.

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#подмосковье
#московская область
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Песков рассказал, будет ли Зюганов ругать Путина за отсутствие шапки
Песков: Зюганов может ругать кого угодно, в том числе Путина за отсутствие шапки
10 января 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутливой форме ответил журналистам на вопрос, будет ли лидер КПРФ Геннадий Зюганов снова ругаться за отсутствие шапки у лидера РФ Владимира Путина в Анадыре.
Песков отметил, что «Зюганов может ругать кого угодно». Примечательно, что российский лидер во время визита в Анадырь был в теплой куртке с капюшоном, однако на транслируемых кадрах капюшон он так и не надел.

Напомним, ранее Зюганов во время встречи с главой государства в декабре прошлого года сообщил, что выпорол бы того, кто позволил президенту выйти на мороз без шапки.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой. Российский лидер посетил город Анадырь. Путин неоднократно говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее.

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«1000 руб. за кг бананов»: Песков ответил, знает ли Путин о стоимости продуктов в Анадыре
Песков: Путин осведомлен о высоких ценах в магазинах в Анадыре
10 января 2024, 18:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не посещал магазины в Анадыре, однако он знает о высоком уровне цен на продукты. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, президент не заходил в магазины, но он знает уровень цен. Ничего сделать нельзя и все завозится», - так Песков ответил на вопрос о том, видел ли Путин, что стоимость бананов в Анадыре составляет около тысячи рублей за килограмм.

Пресс-секретарь президента признал, что цены в магазинах на продукты питания в Анадыре действительно высокие, и сильно превышают среднероссийские.

Напомним, Путин прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой. Глава государства посетил город Анадырь. Российский лидер неоднократно говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее. Отмечается, что поездка Путина на Чукотку стала первой региональной в 2024 году. Ранее в 2008 году Чукотку посещал Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента.

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