В лагере «Литвиново» разместили ещё более 200 жителей Климовска

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ещё более 200 жителей подольского микрорайона Климовск временно разместили в детском лагере отдыха «Литвиново» в Наро-Фоминске. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Сегодня в нашем лагере «Литвиново» мы разместили ещё более 200 человек из Климовска. Это дети и малыши с родителями. Для ребят у нас предусмотрена активная и развлекательная программа. Например, в детском лагере есть боулинг и спортивный комплекс», – сказала министр ТАСС.4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей Климовска. Без отопления остались около 22 тыс жильцов более чем 170 многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов. Школы и детсады перевели на дистанционный формат работы.
Родители могут записать детей в «Литвиново» через телеграм-чат «Наш Климовск», воспользовавшись вкладкой «Детский лагерь».
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Лора Луганская