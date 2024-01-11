Жители Климовска могут получить лечение в соседней поликлинике

Фото: Мария Андрюхина
Пациенты Подольской областной клинической больницы в Климовске получают лечение в соседней поликлинике.Об этом сообщил корреспондент.
Жители Климовска, которые остались без отопления могут придти на прием в в ОСП №6, расположенном недалеко от микрорайона, оставшегося без тепла.
Стоит отметить, что пациенты могут пройти в соседней поликлинике рентген, флюорографию, маммографию и ультразвуковое исследование. Также для удобства жителей приём пациентов ведется по расписанию, по которому они были записаны еще до временного переезда врачей.
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«Чтобы разделить потоки пациентов двух поликлиник организованы отдельные кабинеты приёма терапевтов, кардиолога, дерматолога, уролога, отоларинголога и других врачей, а также пункты забора крови, кабинеты выписки листков нетрудоспособности и электрокардиографии», —поделилась заведующая поликлиникой ОСП №5 Мехрибан Гусейнова.
Стоит отметить, что пациенты могут пройти в соседней поликлинике рентген, флюорографию, маммографию и ультразвуковое исследование. Также для удобства жителей приём пациентов ведется по расписанию, по которому они были записаны еще до временного переезда врачей.
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Мира Полтева