Более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков
После вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков правки могут понадобиться 41% песен в российских стриминговых сервисах. Об этом пишут «Ведомости».
Юристы изучили более 840 композиций, выпущенных до 1 марта 2026 года. Около 67% выборки занял хип-хоп. Остальной массив пришелся на поп-музыку и рок. С 1 марта закон ввел уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. Чаще всего эксперты находили строки о допустимости, привлекательности или необходимости употребления. На такие фрагменты пришлось 31,5% всех рисков.
Еще 29,2% составили упоминания способов покупки и употребления. Названия веществ и связанный с ними сленг заняли 28,6%. Отдельно юристы отметили контекст с намеком на аптечную наркоманию. Его доля достигла 8,2%. Самую высокую долю проблемных треков эксперты увидели в хип-хопе. В среднем правки там нужны половине каталога. В отдельных подборках показатель доходит до 80%. В поп-музыке уровень заметно ниже — от семи до восемнадцати процентов.
Читайте также: