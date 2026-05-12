Россиян предупредили о мошеннической схеме с путевками в детские лагеря
В преддверии летнего сезона мошенники начали создавать поддельные сайты и сообщества в социальных сетях, которые имитируют официальные ресурсы детских лагерей и туристических фирм. Об этом РИА Новости сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
По словам правозащитницы, злоумышленники тщательно копируют облик подлинных интернет‑площадок, в том числе сайтов известных детских лагерей — таких как «Артек» и «Смена». Кроме того, россияне могут столкнуться с аферистами на веб‑страницах турфирм, специализирующихся на организации детского и семейного отдыха.
Чтобы заманить потенциальных жертв, преступники предлагают путевки по подозрительно низким ценам, анонсируют масштабные распродажи и настойчиво убеждают клиентов, что свободных мест осталось совсем немного. Такая тактика создает ощущение срочности и подталкивает людей к поспешным решениям.
Как только клиент переводит деньги, мошенник тут же перестает выходить на связь и полностью обрывает все контакты. Браун призвала родителей и всех, кто планирует бронировать детский отдых, тщательно проверять подлинность сайтов и официальных аккаунтов организаций в социальных сетях, прежде чем совершать какие‑либо платежи.
Читайте также: