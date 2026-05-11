Эксперт дала выпускницам советы по макияжу
Залог стойкого макияжа и ровного тона на выпускном вечере состоит не в обилии декоративной косметики, а в грамотной подготовке кожи. Об этом Life.ru рассказала руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко.
Специалист советует за день до торжества полностью отказаться от экспериментов с новыми уходовыми средствами и активных процедур. В этот период крайне важно сохранить стабильность состояния кожи — любые нововведения могут спровоцировать нежелательную реакцию, а агрессивные воздействия вроде пилингов или интенсивных масок способны дать обратный эффект и ухудшить внешний вид.
Не менее значимый момент — подход непосредственно к нанесению макияжа. По словам Вериченко, не стоит перегружать кожу множеством слоев косметических средств. Гораздо эффективнее использовать более лаконичный набор продуктов, уделив особое внимание тому, чтобы каждое средство как следует впиталось. Такой подход обеспечит макияжу необходимую стойкость и поможет сохранить аккуратный, естественный вид на протяжении всего праздничного вечера, резюмировала эксперт.
