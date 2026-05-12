Летняя погода наступит в Москве до конца недели
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что до конца недели в столице сохранится комфортная температура около плюс 20 градусов, а к следующим выходным воздух прогреется до плюс 27. Об этом пишет РИА Новости.
Ночью в городе ждут от плюс десяти до плюс тринадцати градусов. В ближайшие дни над мегаполисом пройдут короткие ливни и грозы. К следующим выходным небо прояснится. После заката термометры покажут от плюс десяти до плюс пятнадцати, а днем — от плюс двадцати двух до плюс двадцати семи. По словам эксперта, такие значения соответствуют середине лета.
В такую погоду москвичам лучше выбирать легкую и удобную одежду из натуральных тканей — подойдут футболки, рубашки, платья и тонкие брюки. Днем стоит надевать головной убор и солнцезащитные очки, а также не забывать о воде. При этом на вечер лучше взять с собой легкую куртку или кофту, поскольку ночью температура остается заметно ниже.
