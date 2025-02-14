Более 40% россиян не согласны с равным делением наследства между детьми

Фото: iStock/Elena Mishina
Согласно исследованию группы «Ренессанс Страхование», более 40% россиян отказались от идеи делить наследство поровну между детьми. Об этом пишет РБК.
В опросе, в котором приняли участие более 1,4 тыс. жителей крупных городов России старше 18 лет, выяснили, что наиболее распространенными формами наследства являются недвижимость, деньги и автомобили.
Большинство респондентов (53%) считают, что при наличии нескольких детей доля наследства должна делиться поровну. Однако 46% опрошенных придерживаются иного мнения. 39% из них считают, что приоритет следует отдавать тому ребенку, который больше всего нуждается в поддержке. Еще 7% респондентов настаивают на том, чтобы наследство оставлялось тому, с кем у человека были более близкие отношения.
В качестве наследников россияне чаще всего рассматривают детей (39%), братьев и сестер (15%), супругов (11%), родителей и близких друзей (9%), а также дальних родственников (3%).
Что касается самих объектов наследства, то на первом месте находится недвижимость: квартиры (22%) и загородные дома или дачи (15%). Деньги занимают вторую позицию с 18%, а автомобили — третью с 14%. Менее популярными вариантами стали фамильные драгоценности (8%), ценные бумаги (6%) и семейный бизнес (3%).
Читайте также:
В Госдуму внесут проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время
На хоккейном матче девушка отказала парню выйти за него при всех трибунах
«Кофемания» начала продавать воду по 650 рублей за стакан
Большинство респондентов (53%) считают, что при наличии нескольких детей доля наследства должна делиться поровну. Однако 46% опрошенных придерживаются иного мнения. 39% из них считают, что приоритет следует отдавать тому ребенку, который больше всего нуждается в поддержке. Еще 7% респондентов настаивают на том, чтобы наследство оставлялось тому, с кем у человека были более близкие отношения.
В качестве наследников россияне чаще всего рассматривают детей (39%), братьев и сестер (15%), супругов (11%), родителей и близких друзей (9%), а также дальних родственников (3%).
Что касается самих объектов наследства, то на первом месте находится недвижимость: квартиры (22%) и загородные дома или дачи (15%). Деньги занимают вторую позицию с 18%, а автомобили — третью с 14%. Менее популярными вариантами стали фамильные драгоценности (8%), ценные бумаги (6%) и семейный бизнес (3%).
Читайте также:
В Госдуму внесут проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время
На хоккейном матче девушка отказала парню выйти за него при всех трибунах
«Кофемания» начала продавать воду по 650 рублей за стакан
Дарья Осипова