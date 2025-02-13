«Кофемания» начала продавать воду по 650 рублей за стакан

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В московском ресторане «Кофемания» стали продавать воду в стаканах за 650 рублей, сообщил Телеграм-канал «Новости Москвы».
Уточнялось, что маленький стакан жидкости в заведении теперь предлагают за 350 рублей, большой — за 650 рублей. А бесплатно воду нальют лишь при предъявлении таблетки.
Еще Teлеграм-канал «ЛюбаЕСТ» отыскал в соцсетях пост посетительницы «Кофемании», которая объявила, что поговорила с официантом по поводу изменений. Сотрудник объяснил, что в кафе упали продажи бутилированной воды, так как клиенты стали чаще брать бесплатную жидкость в стаканах. В то же время автор поста уточнила, что ей пришлось купить стакан воды за 350 рублей, чтобы запить таблетки.
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Еще Teлеграм-канал «ЛюбаЕСТ» отыскал в соцсетях пост посетительницы «Кофемании», которая объявила, что поговорила с официантом по поводу изменений. Сотрудник объяснил, что в кафе упали продажи бутилированной воды, так как клиенты стали чаще брать бесплатную жидкость в стаканах. В то же время автор поста уточнила, что ей пришлось купить стакан воды за 350 рублей, чтобы запить таблетки.
Ранее американец Эрик Пичони поразился доступным ценам на качественные и свежие продукты в новой для него стране проживания.
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Ольга Енгалычева