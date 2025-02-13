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«Кофемания» начала продавать воду по 650 рублей за стакан

Фото: iStock/ Yurii Yarema

Фото: iStock/ Yurii Yarema

В московском ресторане «Кофемания» стали продавать воду в стаканах за 650 рублей, сообщил Телеграм-канал «Новости Москвы».
Уточнялось, что маленький стакан жидкости в заведении теперь предлагают за 350 рублей, большой — за 650 рублей. А бесплатно воду нальют лишь при предъявлении таблетки.

Еще Teлеграм-канал «ЛюбаЕСТ» отыскал в соцсетях пост посетительницы «Кофемании», которая объявила, что поговорила с официантом по поводу изменений. Сотрудник объяснил, что в кафе упали продажи бутилированной воды, так как клиенты стали чаще брать бесплатную жидкость в стаканах. В то же время автор поста уточнила, что ей пришлось купить стакан воды за 350 рублей, чтобы запить таблетки.



Ранее американец Эрик Пичони поразился доступным ценам на качественные и свежие продукты в новой для него стране проживания.

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#москва
Кардиолог объяснила, из-за чего случаются обмороки во время магнитных бурь
Кардиолог Глезер: обмороки во время магнитных бурь происходят из-за ишемии
13 февраля 2025, 18:55

Фото: iStock/AndreyPopov

Центральная Россия попала под барометрический удар из-за резких скачков атмосферного давления. В связи с плохим самочувствием людей увеличилось количество обращений в скорую помощь. Россияне теряют сознание прямо на улице и в общественном транспорте.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» сообщила, что у 50% людей раз в жизни были обмороки — особенно в пубертатном периоде.

«Для лиц старших возрастных групп, конечно, обмороки — это неблагоприятная ситуация, потому что падение само по себе — это удар. На улице нельзя оставлять такие ситуации без внимания», — сказала она.

Кардиолог добавила, что обморок возникает по разным причинам: из-за ишемии, нарушения ритма и проведения сердца.

«Кровь перестала в достаточном количестве поступать в головной мозг, и падение мозгового кровотока вызывает вот эту потерю сознания. Надо смотреть на ЭКГ, делать снимок», — порекомендовала специалист.

По ее словам, метеозависимость тесно связана с сосудами, где накапливается много натрия.

«Сосуды толстые, отечные, там накапливается много натрия, и они на любое изменение атмосферного давления будут реагировать спазмом», — подчеркнула Глезер.

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Кардиолог объяснила причину плохого самочувствия во время магнитных бурь
Кардиолог Глезер: метеозависимость связана с сосудами и вязкостью крови
13 февраля 2025, 17:59

Фото: iStock/brizmaker

Центральная Россия попала под барометрический удар из-за резких скачков атмосферного давления. Многие жалуются на плохое самочувствие. Также увеличилось количество обращений в скорую помощь. Люди теряют сознание прямо на улице и в общественном транспорте. Специалисты гидрометцентра связывают высокое давление с азиатским антициклоном. По словам синоптиков, своего пика давление достигнет уже в выходные.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» сообщила, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, чувствуют себя хуже в это время из-за измененных сосудов, которые могут реагировать как чрезмерным сужением, так и расширением.

«Кроме того, есть свертываемость или вязкость крови, которая тоже может меняться и вызывать неблагоприятные эффекты. Поэтому нужно быть осторожными и не превышать физические нагрузки», — сказала врач.

Она подчеркнула, что самое главное — принимать лекарства, назначенные врачом, потому что многие из них направлены как раз на нормализацию размеров сосудов, толщины стенки, величины просвета и так далее.

«Но не стоит переоценивать симптомы магнитных бурь. Люди ожидают внутренние напряжения, и потом сами себя программируют. Поэтому просто надо спать достаточное количество времени, жидкость употреблять в нормальном количестве, полезную пищу есть», — отметила кардиолог.

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Обвинение просит приговорить Елену Блиновскую к шести годам лишения свободы
13 февраля 2025, 17:02

Елена Блиновская (фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Обвинение требует приговорить Елену Блиновскую к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из Савёловского суда Москвы.
Прокурор подчеркнул, что блогер полностью осознавала свои действия и имела умысел.

По результатам исследования предоставленных доказательств выяснилось, что «королева марафонов» уклонилась от уплаты налогов. Налоговая проверка, в свою очередь, выявила, что Блиновская приобрела несколько юридических лиц, которые действовали как «единый субъект». В итоге недоимка ИП блогера составила свыше 907 миллионов рублей. Находясь в СИЗО, она выплатила уже более 300 миллионов рублей.

Прокурор добавил, что в случае с Блиновской возможен только реальный срок, поскольку «невозможно исправление без изоляции».

Помимо лишения свободы обвинение запросило штраф в размере 1,5 миллионов рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет.

В следственном изоляторе Елена Блиновская находится уже порядка 386 дней.

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#сизо
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Переехавший в РФ американец удивился доступности качественной еды в России
13 февраля 2025, 16:57

Фото: istockphoto/cyano66

Американец Эрик Пичони переехал в Россию и живёт сейчас в старинном русском городе Ярославль. Он поразился доступным ценам на качественные и свежие продукты в новой для него стране проживания.
Своим приятным удивлением Эрик поделился в своём видеоблоге на платформе YouTube, который он постоянно ведёт. Сейчас в России живёт вся его семья из четырёх человек. При этом их расходы изменились весьма незначительно. Американец отмечает в целом небольшую разницу в ценах между Россией и США. Дело тут в другом.

«Мы были изрядно шокированы, когда все подсчитали», – интригует Пичони.

Дело в том, что, по его словам, в США его семья тратила на продукты в среднем 400-450 долларов в месяц. В январе этого года еда обошлась американцам в 46 908 рублей, что стало самой большой статьей их расходов. Легко подсчитать, что расходы сопоставимы. Однако Эрик порадовался, что ему и его родным не приходится питаться только рисом, макаронами и пиццей.

«Просто в России иностранцы могут покупать гораздо больше качественных и свежих продуктов за те же деньги, что тратили на еду в США. В целом мы стали здесь питаться лучше, а есть — больше», — смеётся Эрик.

Он также добавил, что расходы на коммунальные услуги, на рост которых всё время жалуются россияне, в Штатах у его семьи были заметно выше.

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#расходы
#россияне
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Двоеженство и загадка жизни: какая тайна, терзающая Квашу всю жизнь, была раскрыта после его смерти?
13 февраля 2025, 16:38

Игорь Кваша (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Игорь Кваша, выдающийся актер и сооснователь театра «Современник», оставил яркий след в мире искусства благодаря своему мастерству перевоплощения.
Не менее значимым для Кваши стал проект «Жди меня», где люди имели возможность найти или узнать судьбу пропавших родных.

Каждый выпуск давался телеведущему с большим трудом, так как он сам не знал, что произошло с его отцом. Удалось ли ему раскрыть главную тайну своей жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Хулиганские наклонности

Игорь Кваша родился 4 февраля 1933 года в Москве в семье ученых. В 1941 году, во время войны, его семья была эвакуирована в Сибирь, а отец ушел на фронт и пропал без вести в 1942 году.

Не зная судьбы отца, Игорь пытался сбежать на фронт, но был возвращен домой. После войны он вернулся в Москву, где, проводя время с друзьями на Арбате, стал проявлять хулиганские наклонности. Мать, заметив это, отвела его в театральный кружок, он влюбился в актерское мастерство и решил связать с ним жизнь. Игорь поступил в школу-студию МХАТ, стал старостой курса и сосредоточился на учебе.

Первый брак

Игорь Кваша познакомился со Светланой Мизери в драматическом кружке еще в школьные годы. Они поступили вместе в школу-студию МХАТ и вскоре сыграли свадьбу. Однако со временем их отношения начали ухудшаться: Светлана предпочитала тишину и уединение, в то время как Игорь был компанейским человеком, стремящимся к общению. На третьем курсе они расстались, но развод отложили из-за нехватки свободного времени.

Фото: iStock/ruslan117

Новый жизненный этап

Игорь Кваша начал новый жизненный этап, познакомившись с Олегом Ефремовым, с которым создал театр «Современник». Первая постановка на сцене МХАТа вызвала восторг зрителей. К идее театра присоединилась его студенческая подруга Галина Волчек, которая не только помогала в работе, но и пыталась устроить личную жизнь Кваши.

В 1956 году, во время отдыха в Коктебеле, она познакомила его с Татьяной Путиевской, подругой Волчек и падчерицей писателя Александра Штейна, что привело к началу их романтических отношений.

Курортный роман

Это была любовь с первого взгляда, которая вскоре переросла в курортный роман. Игорь Владимирович не был готов к его завершению и продолжал ухаживать за Татьяной Семеновной даже после окончания отпуска. Он сумел завоевать ее сердце во время поездки домой: Путиевская возвращалась в Москву с родителями на поезде, и Кваша отправлял ей трогательные телеграммы на каждой остановке.

Главный сюрприз ждал ее на конечной станции — Игорь Владимирович встретил ее на перроне с предложением руки и сердца, на которое Татьяна Семеновна ответила положительно.

Свадьбу долго откладывали из-за занятости Кваши, который постоянно пропадал на репетициях и гастролях, не находя времени для оформления развода со Светланой Мизери. В итоге влюбленные решили сначала устроить праздник, а официально оформить отношения позже. После «свадьбы» Путиевская переехала к Кваше, и его в родном театре стали шутливо называть «двоеженцем».

Разрешить эту неловкую ситуацию удалось только в следующем году, когда брак с Татьяной Семеновной был заключен уже после того, как она забеременела. Вскоре она родила сына Владимира, имя которому выбрал Игорь Владимирович в честь своего пропавшего отца.

Фото: iStock/Eivaisla

Новая страсть

В начале 60-х Игорь Кваша открыл для себя новую страсть — кино. Ему нравились бесконечные павильоны, съемочные процессы, вагончики для грима и работа перед камерой. Хотя главные роли ему почти не предлагали, Игорь Владимирович не унывал и соглашался на второстепенные. Даже в таких ролях он умел проявить себя так, что зрители запоминали его лицо и с удовольствием шли на новые фильмы с его участием. Кваша снялся в таких картинах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сердца трех» и многих других.

Особое значение в жизни Игоря Владимировича имела программа «Жди меня», в которую он был приглашен в 1998 году. Никогда не забывая о своем героическом отце, Кваша с радостью помогал участникам передачи находить близких или узнавать их судьбы.

Каждый выпуск он воспринимал очень близко к сердцу и сильно волновался, когда не удавалось что-то выяснить. Артист и телеведущий прятал свои эмоции за вредной привычкой — курением, которая появилась у него еще в детстве.

Супруга Игоря Владимировича понимала, что это не приведет ни к чему хорошему, но не могла отучить его от этого способа справляться со стрессом. Даже таблетки, выписанные после медицинского осмотра, не помогали. Сын Кваши, тоже ставший врачом, вспоминает, как его мать каждую ночь просыпалась от сильного кашля и искала ингалятор. В последние годы жизни состояние здоровья артиста ухудшилось, но он так и не бросил курить. Игорь Владимирович использовал по несколько ингаляторов в день, чтобы справляться с приступами удушья, но продолжал ездить на съемки и выступления в театре. Боль от невозможности узнать о судьбе отца он глушил работой и помощью другим людям.

Фото: iStock/Dmitry_Tishchenko

Раскрыть долгожданную тайну

Лишь после ухода Игоря Кваши в 2012 году его супруга решилась раскрыть долгожданную тайну о судьбе Владимира Кваши. Эту историю ей поведала мать артиста накануне своей смерти, настоятельно прося сохранить ее в секрете. Как выяснилось, после окончания войны к семье пропавшего без вести солдата пришел его товарищ и сообщил о трагической судьбе Владимира. Он оказался в плену и был расстрелян вместе с другими сослуживцами.

Игорь Кваша так и не узнал правду о судьбе своего отца, оставшись в неведении до самого конца своих дней.

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