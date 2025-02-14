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На хоккейном матче девушка отказала парню выйти за него при всех трибунах

Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

На хоккейном матче между «Барысом» из Астаны и петербургским СКА девушка отказалась стать женой молодого человека, который сделал ей предложение при всех трибунах. Об этом пишет Starhit.


Во время паузы в игре парень встал на колено перед девушкой и предложил стать его женой. При этом оператор стадиона направил камеры на пару, а талисман команды Барсик стоял рядом с молодым человеком. В этот момент на арене заиграла песня Эда Ширана Perfect.

Несмотря на всю подготовку, при всех трибунах девушка лишь отрицательно покивала головой, что означало отказ. Парень сразу отвернулся от возлюбленной и хотел покинуть стадион. В попытках поддержать молодого человека, маскот обнял болельщика, но тот все же ушел.

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«Кофемания» начала продавать воду по 650 рублей за стакан
13 февраля 2025, 22:39

Фото: iStock/ Yurii Yarema

В московском ресторане «Кофемания» стали продавать воду в стаканах за 650 рублей, сообщил Телеграм-канал «Новости Москвы».
Уточнялось, что маленький стакан жидкости в заведении теперь предлагают за 350 рублей, большой — за 650 рублей. А бесплатно воду нальют лишь при предъявлении таблетки.

Еще Teлеграм-канал «ЛюбаЕСТ» отыскал в соцсетях пост посетительницы «Кофемании», которая объявила, что поговорила с официантом по поводу изменений. Сотрудник объяснил, что в кафе упали продажи бутилированной воды, так как клиенты стали чаще брать бесплатную жидкость в стаканах. В то же время автор поста уточнила, что ей пришлось купить стакан воды за 350 рублей, чтобы запить таблетки.

Ранее американец Эрик Пичони поразился доступным ценам на качественные и свежие продукты в новой для него стране проживания.

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Кардиолог объяснила, из-за чего случаются обмороки во время магнитных бурь
Кардиолог Глезер: обмороки во время магнитных бурь происходят из-за ишемии
13 февраля 2025, 18:55

Фото: iStock/AndreyPopov

Центральная Россия попала под барометрический удар из-за резких скачков атмосферного давления. В связи с плохим самочувствием людей увеличилось количество обращений в скорую помощь. Россияне теряют сознание прямо на улице и в общественном транспорте.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» сообщила, что у 50% людей раз в жизни были обмороки — особенно в пубертатном периоде.

«Для лиц старших возрастных групп, конечно, обмороки — это неблагоприятная ситуация, потому что падение само по себе — это удар. На улице нельзя оставлять такие ситуации без внимания», — сказала она.

Кардиолог добавила, что обморок возникает по разным причинам: из-за ишемии, нарушения ритма и проведения сердца.

«Кровь перестала в достаточном количестве поступать в головной мозг, и падение мозгового кровотока вызывает вот эту потерю сознания. Надо смотреть на ЭКГ, делать снимок», — порекомендовала специалист.

По ее словам, метеозависимость тесно связана с сосудами, где накапливается много натрия.

«Сосуды толстые, отечные, там накапливается много натрия, и они на любое изменение атмосферного давления будут реагировать спазмом», — подчеркнула Глезер.

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Кардиолог объяснила причину плохого самочувствия во время магнитных бурь
Кардиолог Глезер: метеозависимость связана с сосудами и вязкостью крови
13 февраля 2025, 17:59

Фото: iStock/brizmaker

Центральная Россия попала под барометрический удар из-за резких скачков атмосферного давления. Многие жалуются на плохое самочувствие. Также увеличилось количество обращений в скорую помощь. Люди теряют сознание прямо на улице и в общественном транспорте. Специалисты гидрометцентра связывают высокое давление с азиатским антициклоном. По словам синоптиков, своего пика давление достигнет уже в выходные.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» сообщила, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, чувствуют себя хуже в это время из-за измененных сосудов, которые могут реагировать как чрезмерным сужением, так и расширением.

«Кроме того, есть свертываемость или вязкость крови, которая тоже может меняться и вызывать неблагоприятные эффекты. Поэтому нужно быть осторожными и не превышать физические нагрузки», — сказала врач.

Она подчеркнула, что самое главное — принимать лекарства, назначенные врачом, потому что многие из них направлены как раз на нормализацию размеров сосудов, толщины стенки, величины просвета и так далее.

«Но не стоит переоценивать симптомы магнитных бурь. Люди ожидают внутренние напряжения, и потом сами себя программируют. Поэтому просто надо спать достаточное количество времени, жидкость употреблять в нормальном количестве, полезную пищу есть», — отметила кардиолог.

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#давление
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Обвинение просит приговорить Елену Блиновскую к шести годам лишения свободы
13 февраля 2025, 17:02

Елена Блиновская (фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Обвинение требует приговорить Елену Блиновскую к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из Савёловского суда Москвы.
Прокурор подчеркнул, что блогер полностью осознавала свои действия и имела умысел.

По результатам исследования предоставленных доказательств выяснилось, что «королева марафонов» уклонилась от уплаты налогов. Налоговая проверка, в свою очередь, выявила, что Блиновская приобрела несколько юридических лиц, которые действовали как «единый субъект». В итоге недоимка ИП блогера составила свыше 907 миллионов рублей. Находясь в СИЗО, она выплатила уже более 300 миллионов рублей.

Прокурор добавил, что в случае с Блиновской возможен только реальный срок, поскольку «невозможно исправление без изоляции».

Помимо лишения свободы обвинение запросило штраф в размере 1,5 миллионов рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет.

В следственном изоляторе Елена Блиновская находится уже порядка 386 дней.

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Переехавший в РФ американец удивился доступности качественной еды в России
13 февраля 2025, 16:57

Фото: istockphoto/cyano66

Американец Эрик Пичони переехал в Россию и живёт сейчас в старинном русском городе Ярославль. Он поразился доступным ценам на качественные и свежие продукты в новой для него стране проживания.
Своим приятным удивлением Эрик поделился в своём видеоблоге на платформе YouTube, который он постоянно ведёт. Сейчас в России живёт вся его семья из четырёх человек. При этом их расходы изменились весьма незначительно. Американец отмечает в целом небольшую разницу в ценах между Россией и США. Дело тут в другом.

«Мы были изрядно шокированы, когда все подсчитали», – интригует Пичони.

Дело в том, что, по его словам, в США его семья тратила на продукты в среднем 400-450 долларов в месяц. В январе этого года еда обошлась американцам в 46 908 рублей, что стало самой большой статьей их расходов. Легко подсчитать, что расходы сопоставимы. Однако Эрик порадовался, что ему и его родным не приходится питаться только рисом, макаронами и пиццей.

«Просто в России иностранцы могут покупать гораздо больше качественных и свежих продуктов за те же деньги, что тратили на еду в США. В целом мы стали здесь питаться лучше, а есть — больше», — смеётся Эрик.

Он также добавил, что расходы на коммунальные услуги, на рост которых всё время жалуются россияне, в Штатах у его семьи были заметно выше.

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#россияне
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