На хоккейном матче девушка отказала парню выйти за него при всех трибунах

Фото: iStock/artisteer
На хоккейном матче между «Барысом» из Астаны и петербургским СКА девушка отказалась стать женой молодого человека, который сделал ей предложение при всех трибунах. Об этом пишет Starhit.
Во время паузы в игре парень встал на колено перед девушкой и предложил стать его женой. При этом оператор стадиона направил камеры на пару, а талисман команды Барсик стоял рядом с молодым человеком. В этот момент на арене заиграла песня Эда Ширана Perfect.
Несмотря на всю подготовку, при всех трибунах девушка лишь отрицательно покивала головой, что означало отказ. Парень сразу отвернулся от возлюбленной и хотел покинуть стадион. В попытках поддержать молодого человека, маскот обнял болельщика, но тот все же ушел.
Читайте также:
«Кофемания» начала продавать воду по 650 рублей за стакан
Переехавший в РФ американец удивился доступности качественной еды в России
Что подарить мужчине на День святого Валентина: топ-10 идей презентов на 14 февраля
Иван Мусатов