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﻿В Госдуму внесут проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

ЛДПР внесет законопроект о выплатах семьям, прожившим в браке не менее 30 лет
Фото: istockphoto/ANGHI

Фото: istockphoto/ANGHI

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут законопроект, предлагающий материальные выплаты супружеским парам, прожившим в официальном браке не менее 30 лет. Об этом информирует РИА Новости.
Размеры выплат составят: 30 тысяч рублей за 30 лет, 40 тысяч — за 40 лет, 50 тысяч — за 50 лет, 60 тысяч — за 60 лет и 70 тысяч — за 70 лет совместной жизни.

Авторы инициативы отметили, что подобные выплаты существуют лишь в 19 регионах России и варьируются по размеру. Также предлагается ежегодно индексировать суммы выплат и увеличивать их для жителей Крайнего Севера и районов с тяжелыми климатическими условиями.



Пять дополнительных лет работы после выхода на пенсию позволят увеличить фиксированную часть выплаты страховой пенсии по старости на 36% и на 45% повысить индивидуальные коэффициенты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#госдума
#выплаты
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#законопроект
Более 40% россиян не согласны с равным делением наследства между детьми
14 февраля 2025, 08:25

Фото: iStock/Elena Mishina

Согласно исследованию группы «Ренессанс Страхование», более 40% россиян отказались от идеи делить наследство поровну между детьми. Об этом пишет РБК.
В опросе, в котором приняли участие более 1,4 тыс. жителей крупных городов России старше 18 лет, выяснили, что наиболее распространенными формами наследства являются недвижимость, деньги и автомобили.

Большинство респондентов (53%) считают, что при наличии нескольких детей доля наследства должна делиться поровну. Однако 46% опрошенных придерживаются иного мнения. 39% из них считают, что приоритет следует отдавать тому ребенку, который больше всего нуждается в поддержке. Еще 7% респондентов настаивают на том, чтобы наследство оставлялось тому, с кем у человека были более близкие отношения.

В качестве наследников россияне чаще всего рассматривают детей (39%), братьев и сестер (15%), супругов (11%), родителей и близких друзей (9%), а также дальних родственников (3%).

Что касается самих объектов наследства, то на первом месте находится недвижимость: квартиры (22%) и загородные дома или дачи (15%). Деньги занимают вторую позицию с 18%, а автомобили — третью с 14%. Менее популярными вариантами стали фамильные драгоценности (8%), ценные бумаги (6%) и семейный бизнес (3%).

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﻿В Госдуму внесут проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

На хоккейном матче девушка отказала парню выйти за него при всех трибунах

«Кофемания» начала продавать воду по 650 рублей за стакан
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#отношения
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На хоккейном матче девушка отказала парню выйти за него при всех трибунах
14 февраля 2025, 01:10

Фото: iStock/artisteer

На хоккейном матче между «Барысом» из Астаны и петербургским СКА девушка отказалась стать женой молодого человека, который сделал ей предложение при всех трибунах. Об этом пишет Starhit.
Во время паузы в игре парень встал на колено перед девушкой и предложил стать его женой. При этом оператор стадиона направил камеры на пару, а талисман команды Барсик стоял рядом с молодым человеком. В этот момент на арене заиграла песня Эда Ширана Perfect.

Несмотря на всю подготовку, при всех трибунах девушка лишь отрицательно покивала головой, что означало отказ. Парень сразу отвернулся от возлюбленной и хотел покинуть стадион. В попытках поддержать молодого человека, маскот обнял болельщика, но тот все же ушел.

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«Кофемания» начала продавать воду по 650 рублей за стакан
13 февраля 2025, 22:39

Фото: iStock/ Yurii Yarema

В московском ресторане «Кофемания» стали продавать воду в стаканах за 650 рублей, сообщил Телеграм-канал «Новости Москвы».
Уточнялось, что маленький стакан жидкости в заведении теперь предлагают за 350 рублей, большой — за 650 рублей. А бесплатно воду нальют лишь при предъявлении таблетки.

Еще Teлеграм-канал «ЛюбаЕСТ» отыскал в соцсетях пост посетительницы «Кофемании», которая объявила, что поговорила с официантом по поводу изменений. Сотрудник объяснил, что в кафе упали продажи бутилированной воды, так как клиенты стали чаще брать бесплатную жидкость в стаканах. В то же время автор поста уточнила, что ей пришлось купить стакан воды за 350 рублей, чтобы запить таблетки.

Ранее американец Эрик Пичони поразился доступным ценам на качественные и свежие продукты в новой для него стране проживания.

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Кардиолог объяснила, из-за чего случаются обмороки во время магнитных бурь
Кардиолог Глезер: обмороки во время магнитных бурь происходят из-за ишемии
13 февраля 2025, 18:55

Фото: iStock/AndreyPopov

Центральная Россия попала под барометрический удар из-за резких скачков атмосферного давления. В связи с плохим самочувствием людей увеличилось количество обращений в скорую помощь. Россияне теряют сознание прямо на улице и в общественном транспорте.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» сообщила, что у 50% людей раз в жизни были обмороки — особенно в пубертатном периоде.

«Для лиц старших возрастных групп, конечно, обмороки — это неблагоприятная ситуация, потому что падение само по себе — это удар. На улице нельзя оставлять такие ситуации без внимания», — сказала она.

Кардиолог добавила, что обморок возникает по разным причинам: из-за ишемии, нарушения ритма и проведения сердца.

«Кровь перестала в достаточном количестве поступать в головной мозг, и падение мозгового кровотока вызывает вот эту потерю сознания. Надо смотреть на ЭКГ, делать снимок», — порекомендовала специалист.

По ее словам, метеозависимость тесно связана с сосудами, где накапливается много натрия.

«Сосуды толстые, отечные, там накапливается много натрия, и они на любое изменение атмосферного давления будут реагировать спазмом», — подчеркнула Глезер.

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Кардиолог объяснила причину плохого самочувствия во время магнитных бурь
Кардиолог Глезер: метеозависимость связана с сосудами и вязкостью крови
13 февраля 2025, 17:59

Фото: iStock/brizmaker

Центральная Россия попала под барометрический удар из-за резких скачков атмосферного давления. Многие жалуются на плохое самочувствие. Также увеличилось количество обращений в скорую помощь. Люди теряют сознание прямо на улице и в общественном транспорте. Специалисты гидрометцентра связывают высокое давление с азиатским антициклоном. По словам синоптиков, своего пика давление достигнет уже в выходные.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» сообщила, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, чувствуют себя хуже в это время из-за измененных сосудов, которые могут реагировать как чрезмерным сужением, так и расширением.

«Кроме того, есть свертываемость или вязкость крови, которая тоже может меняться и вызывать неблагоприятные эффекты. Поэтому нужно быть осторожными и не превышать физические нагрузки», — сказала врач.

Она подчеркнула, что самое главное — принимать лекарства, назначенные врачом, потому что многие из них направлены как раз на нормализацию размеров сосудов, толщины стенки, величины просвета и так далее.

«Но не стоит переоценивать симптомы магнитных бурь. Люди ожидают внутренние напряжения, и потом сами себя программируют. Поэтому просто надо спать достаточное количество времени, жидкость употреблять в нормальном количестве, полезную пищу есть», — отметила кардиолог.

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