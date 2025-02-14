﻿В Госдуму внесут проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

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Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут законопроект, предлагающий материальные выплаты супружеским парам, прожившим в официальном браке не менее 30 лет. Об этом информирует РИА Новости.
Размеры выплат составят: 30 тысяч рублей за 30 лет, 40 тысяч — за 40 лет, 50 тысяч — за 50 лет, 60 тысяч — за 60 лет и 70 тысяч — за 70 лет совместной жизни.
Авторы инициативы отметили, что подобные выплаты существуют лишь в 19 регионах России и варьируются по размеру. Также предлагается ежегодно индексировать суммы выплат и увеличивать их для жителей Крайнего Севера и районов с тяжелыми климатическими условиями.
Пять дополнительных лет работы после выхода на пенсию позволят увеличить фиксированную часть выплаты страховой пенсии по старости на 36% и на 45% повысить индивидуальные коэффициенты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Авторы инициативы отметили, что подобные выплаты существуют лишь в 19 регионах России и варьируются по размеру. Также предлагается ежегодно индексировать суммы выплат и увеличивать их для жителей Крайнего Севера и районов с тяжелыми климатическими условиями.
Пять дополнительных лет работы после выхода на пенсию позволят увеличить фиксированную часть выплаты страховой пенсии по старости на 36% и на 45% повысить индивидуальные коэффициенты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова