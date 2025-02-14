﻿В Госдуму внесут проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

Центральная Россия попала под барометрический удар из-за резких скачков атмосферного давления. Многие жалуются на плохое самочувствие. Также увеличилось количество обращений в скорую помощь. Люди теряют сознание прямо на улице и в общественном транспорте. Специалисты гидрометцентра связывают высокое давление с азиатским антициклоном. По словам синоптиков, своего пика давление достигнет уже в выходные.