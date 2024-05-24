Более 40 жителей посёлка Лесной приняли участие в «выездной администрации»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
В посёлке Лесной прошла встреча с жителями в формате «выездной администрации». На ней рассмотрели обращения 42 человек, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
На встречу пришли глава округа Максим Красноцветов, профильные заместители, председатель Совета депутатов округа, представители МосОблЕИРЦ, руководители подведомственных учреждений и депутаты-единороссы.
Во встрече принял участие и министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Жителей интересовали вопросы строительства дороги Тарасовка-Ивантеевка, капремонта многоквартирных домов, обустройства футбольного поля и реконструкции водозаборного узла №6.
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Во встрече принял участие и министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Жителей интересовали вопросы строительства дороги Тарасовка-Ивантеевка, капремонта многоквартирных домов, обустройства футбольного поля и реконструкции водозаборного узла №6.
«Это удобный формат. Можно сразу решить вопрос или хотя бы получить компетентный ответ от руководителей администрации. Как говорится, всё и сразу. Приятно, что приезжают к нам в посёлок, и не надо куда-то ехать самим», – поделилась жительница округа Татьяна Авдеева.Как отметили в администрации, по одним вопросам разъяснения были даны прямо на встрече, по другим темам требуется более детальная проработка.
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Лора Луганская