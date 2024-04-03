Более 400 мигрантов депортировали из Москвы после теракта в «Крокусе»

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После трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» за неделю московские суды депортировали из столицы более 400 мигрантов, подсчитали Ведомости.
За неделю московские суды приняли около 1,5 тысячи дел, связанных с нарушением миграционного законодательства. По многим из них уже вынесены решения, рассказали в издании.
Также мигрантам назначены штрафы, чаще всего — от 5 до 7 тысяч рублей, максимальный достиг 40 тысяч рублей. В последнем случае мигранта не выдворили из России, поскольку он был единственным кормильцем в семье с несовершеннолетним ребенком.
Ранее в Алтайском крае уроженца Узбекистана арестовали на два месяца за публичное оправдание терроризма. Он озвучил своё мнение в магазине, после чего его задержали.
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Также мигрантам назначены штрафы, чаще всего — от 5 до 7 тысяч рублей, максимальный достиг 40 тысяч рублей. В последнем случае мигранта не выдворили из России, поскольку он был единственным кормильцем в семье с несовершеннолетним ребенком.
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Алёна Самарева