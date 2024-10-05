Более 400 тысяч человек воспользовались станцией «Потапово» в Москве

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Более 400 тысяч пассажиров воспользовались станцией столичного метрополитена «Потапово» за месяц работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что появление новой станции на Сокольнической (красной) ветке позволило улучшить транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова. Теперь жители этих районов ежедневно тратят на 40 минут меньше в пути.
Также отмечается, что станция «Потапово» на 30% разгрузила предыдущую «Новомосковскую».
Ранее Дептранс Москвы сообщил о выпуске тематической «Тройки» в честь 100-летия Московского академического театра сатиры.
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Также отмечается, что станция «Потапово» на 30% разгрузила предыдущую «Новомосковскую».
Ранее Дептранс Москвы сообщил о выпуске тематической «Тройки» в честь 100-летия Московского академического театра сатиры.
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Анастасия Чинкова