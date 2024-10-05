Ефимов: В строительстве станций и депо московского метро заняты 11 тысяч человек

Фото: пресс-служба Департамента по градостроительной политике и строительству
В строительстве объектов Московского метрополитена, в числе которых как новые станции, так и депо, задействованы более 11 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в настоящее время работы ведутся на Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, а также на станции «Достоевская» Кольцевой линии. На Бирюлёвской линии на сегодняшний день проводятся мероприятия подготовительного периода, сообщается на сайте мэра Москвы. Кроме того, ведётся строительство два новых электродепо — «Столбово» и «Южное», добавил заместитель мэра.
В общей сложности на всех строительных объектах метрополитена задействовано около 11 тысяч рабочих и специалистов, а также более тысячи единиц техники, продолжил Ефимов. По словам чиновника, в сентябре нынешнего года был открыт первый участок Троицкой линии метро с четырьмя станциями – «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Также введён в эксплуатацию участок Сокольнической линии от станции «Новомосковская» до «Потапово».
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Александр Бойцов