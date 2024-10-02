Собянин рассказал о строительстве станции метро «Достоевская»

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возведении станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро. Об этом он заявил на своем персональном сайте.
«Спустя 70 лет строим новую станцию на Кольцевой линии. «Достоевская» будет размещена между «Проспектом Мира» и «Новослободской» и даст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию», – написал он.
По его словам, тысячи пассажиров с ее открытием смогут выбирать более удобные варианты поездок. Он отметил, что станции «Курская», «Проспект Мира» и «Чкаловская» станут менее загруженными.
Видеоматериал, размещенный на сайте, показывает, что станцию будут возводить практически вручную из-за плотной городской застройки. Это будет первая станция метро, где установят траволаторы в пешеходном переходе, что значительно сократит время пути к «Олимпийскому». Ожидается, что её строительство займет примерно пять лет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравляя с профессиональным праздником строителей московского метро сообщил, что день метростроителя является данью уважения тем, кто развивал и создавал отечественный метрополитен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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