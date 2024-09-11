Свыше 400 тысяч жителей Подмосковья уже скачали электронный социальный паспорт льготника

Фото: Министерство социального развития Московской области
Министерство социального развития Московской области напоминает, что цифровой паспорт содержит штрих-код социальной карты, где можно узнать льготную категорию, реквизиты подтверждающих документов, социальные льготы и сроки их действия.«Всё чаще жители отдают предпочтение электронным документам. Например, цифровой паспорт льготника скачали уже свыше 400 тысяч жителей Подмосковья. Чаще всего им пользуются многодетные семьи, которые могут бесплатно посещать музеи, показав его на своем смартфоне», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Кроме того, социальный паспорт даёт право на скидки в некоторых торговых сетях и организациях, а также бесплатный вход в музеи и на культурные мероприятия для всех членов многодетных семей. Использование социального паспорта гораздо удобнее бумажного удостоверения, так как он всегда под рукой в смартфоне.
Жители могут скачать свой социальный паспорт на главной странице регионального портала государственных услуг.
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