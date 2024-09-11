Молодые подмосковные соцработники получат 150 тыс. рублей подъёмных

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На выплату молодым работники учреждений социального обслуживания Московской области в этом году предусмотрено 5,4 млн. рублей. Специалисты, которые пошли на работу сразу после окончания учёбы, смогут претендовать на подъёмные в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Такой закон региональный парламент принял этим летом. Важно привлекать молодёжь в наши учреждения социального облуживания. На выплату молодым специалистам в 2024 году предусмотрено финансирование в объёме 5,4 млн. рублей. Планируется, что в первый год её получат более 100 человек, во второй – свыше 160. Рассчитываем, что благодаря этой мере к нам трудоустроятся новые сотрудники», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что аналогичная мера поддержки молодым педагогам региона уже успешно себя зарекомендовала.
Как уточнили в пресс-службе, размер выплаты молодым специалистам при поступлении на работу составляет 50 тыс. рублей, по окончании второго года работы – 100 тыс.
Получить выплату могут выпускники образовательных организаций, приступившие к трудовой деятельности в сфере социального обслуживания не менее чем на одну полную ставку. Каких должностей это касается, можно узнать по ссылке.
При этом необходимо в течение 20 дней со дня поступления на работу подать заявление руководителю организации.
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