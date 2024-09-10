Пассажирам новых маршрутов Мострансавто раздали карты «Стрелка»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 3 тысяч транспортных карт «Стрелка» раздали пассажирам новых маршрутов Мострансавто на первых утренних рейсах сотрудники компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Карты раздавали на нескольких маршрутах, которые перешли к Мострансавто от коммерческого перевозчика ГК «Ранд-Транс», — отмечается в сообщении.Отмечается, что в Московской области действует строгий запрет на оплату проезда наличными. Пассажир может расплачиваться при помощи транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» (с тарифом «Кошелёк»), бесконтактными банковскими картами, а некоторые категории жителей могут ездить по социальным картам. Уточнить стоимость проезда пассажиры могут по телефону горячей линии: 8-800-700-31-13.
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