В Московской области пользователи BelkaCar совершили свыше 47 тысяч поездок

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Министерство культуры и туризма Московской области совместно с каршеринговым сервисом BelkaCar подвели итоги проекта «Умные путешествия». В рамках этого проекта пользователи сервиса смогли посетить основные мероприятия и достопримечательности Подмосковья и популярные города региона. За прошедший летний сезон и начало осени пользователи BelkaCar совершили более 47 тысяч поездок по Московской области.
«Каршеринг является идеальным вариантом перемещения для тех, кто предпочитает самостоятельно путешествовать и планировать свои уникальные туристические маршруты по Московской области. Поездки становятся быстрыми и комфортными, а их особенность в том, что туристы не привязаны к расписанию и к уже составленным программам. Подмосковье обладает богатым культурным наследием, большим туристическим потенциалом, ярким календарем сезонных и регулярных массовых мероприятий, поэтому и спрос на аренду транспорта остается высоким. Впереди „Зима в Подмосковье“, а это значит, что мы ожидаем большой интерес к нашим традиционным и новым направлениям, объектам показа и событиям», — сообщил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Традиционно, Коломна, Сергиев Посад, Истра, Клин, Зарайск, Орехово-Зуево, Серпухов, Волоколамск, Солнечногорск и Дмитров считаются наиболее популярными направлениями для путешествий.
В рамках совместного проекта Министерства и сервиса BelkaCar в социальных сетях представлены разнообразные туристические маршруты, которые включают интересные досуговые мероприятия, малоизвестные локации и популярные достопримечательности.
Посетители BelkaCar побывали в Приокско-Террасном заповеднике, Знаменской церкви, Музее павлина, усадьбе Шахматово в Солнечногорске, Музее ёлочной игрушки «Клинское подворье» и Музее-заповеднике П. И. Чайковского.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Средняя длительность поездок в сервисе BelkaCar увеличилась на 20%. Мы видим устойчивый тренд на увеличение длительности аренд — горожане активно используют каршеринг для поездок за город, совершают туристические поездки по региону, каршеринг также востребован у туристов. BelkaCar реагирует на спрос увеличением числа выгодных пакетных тарифов и запуском отдельных тарифов для путешественников, например, в Москве действует тариф „Навигатор“. Мы ожидаем, что положительная динамика по спросу сохранится — видим устойчивый рост и по арендам, и по длительности поездок», — отметил генеральный директор BelkaCar Дмитрий Потапов.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Цель сотрудничества Министерства культуры и туризма Московской области с каршерингом BelkaCar заключается в повышении популярности внутреннего туризма и культурного развития региона.
Для удобства и комфорта путешествий по Московской области компания BelkaCar постоянно расширяет зону покрытия, а также разрабатывает специальные скидки и гибкие пакеты аренды.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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