Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Московской области пользователи BelkaCar совершили свыше 47 тысяч поездок

В Московской области пользователи BelkaCar совершили свыше 47 тысяч поездок

14 октября 2024, 13:54
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Оригинал
Министерство культуры и туризма Московской области совместно с каршеринговым сервисом BelkaCar подвели итоги проекта «Умные путешествия». В рамках этого проекта пользователи сервиса смогли посетить основные мероприятия и достопримечательности Подмосковья и популярные города региона. За прошедший летний сезон и начало осени пользователи BelkaCar совершили более 47 тысяч поездок по Московской области.
«Каршеринг является идеальным вариантом перемещения для тех, кто предпочитает самостоятельно путешествовать и планировать свои уникальные туристические маршруты по Московской области. Поездки становятся быстрыми и комфортными, а их особенность в том, что туристы не привязаны к расписанию и к уже составленным программам. Подмосковье обладает богатым культурным наследием, большим туристическим потенциалом, ярким календарем сезонных и регулярных массовых мероприятий, поэтому и спрос на аренду транспорта остается высоким. Впереди „Зима в Подмосковье“, а это значит, что мы ожидаем большой интерес к нашим традиционным и новым направлениям, объектам показа и событиям», — сообщил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области



Традиционно, Коломна, Сергиев Посад, Истра, Клин, Зарайск, Орехово-Зуево, Серпухов, Волоколамск, Солнечногорск и Дмитров считаются наиболее популярными направлениями для путешествий.

В рамках совместного проекта Министерства и сервиса BelkaCar в социальных сетях представлены разнообразные туристические маршруты, которые включают интересные досуговые мероприятия, малоизвестные локации и популярные достопримечательности.

Посетители BelkaCar побывали в Приокско-Террасном заповеднике, Знаменской церкви, Музее павлина, усадьбе Шахматово в Солнечногорске, Музее ёлочной игрушки «Клинское подворье» и Музее-заповеднике П. И. Чайковского.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Средняя длительность поездок в сервисе BelkaCar увеличилась на 20%. Мы видим устойчивый тренд на увеличение длительности аренд — горожане активно используют каршеринг для поездок за город, совершают туристические поездки по региону, каршеринг также востребован у туристов. BelkaCar реагирует на спрос увеличением числа выгодных пакетных тарифов и запуском отдельных тарифов для путешественников, например, в Москве действует тариф „Навигатор“. Мы ожидаем, что положительная динамика по спросу сохранится — видим устойчивый рост и по арендам, и по длительности поездок», — отметил генеральный директор BelkaCar Дмитрий Потапов.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Цель сотрудничества Министерства культуры и туризма Московской области с каршерингом BelkaCar заключается в повышении популярности внутреннего туризма и культурного развития региона.

Для удобства и комфорта путешествий по Московской области компания BelkaCar постоянно расширяет зону покрытия, а также разрабатывает специальные скидки и гибкие пакеты аренды.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Читайте также:

Заммэра Бирюков сообщил про обустройство экомаршрута в «Парке Яуза» в Москве

Ефимов: эстакада на южном участке МСД готова на 80%

Россиянам раскрыли, переживут ли китайские авто эту зиму в РФ
#подмосковье
#каршеринг
#туристы
#тариф
#город
#маршруты
#достопримечательности
#авто
#поездки
Суд отказал в удалении новостей о «запертых детях» в «Крокусе»
Суд отклонил иск с требованием удалить публикации о запертых детях в «Крокусе»
14 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/Zolnierek

Савеловский суд Москвы отклонил иск от судьи соревнований Карины Калиничевой, которая требовала удалить из телеграм-каналов публикации про ненадлежащую эвакуацию из концертного зала «Крокус сити холл» и запертых в нем детях во время теракта. Соответствующее решение суда приводит ТАСС. Отмечается, что Калиничева обратилась с требованием о защите чести, достоинства и деловой репутации.
«В удовлетворении исковых требований Калиничевой к ООО «4 кота», ООО «Айдэнсер.ру» о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании удалить сведения — отказать», — говорится в решении суда.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» за самоотверженные и решительные действия в ходе теракта весной этого года. Особую благодарность объявили контролеру отдела пропускного режима филиала «Крокуса» Алексею Осанушкову и администратору ложи административно-хозяйственного отдела «Крокуса» Софии Мейер.

Напомним, что группа террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта 2024 года. Она открыли огонь из автоматов по находящимся в здании людям, после чего подожгли сам зал. В результате этого террористического акта погибли 145 человек.

Читайте также:

Бортников: Вербовщики искали исполнителей теракта в «Крокусе» среди таджиков

Путин объявил благодарность двум сотрудникам «Крокус Сити Холла»

Появились новые детали о фигурантах дела теракта в «Крокусе»
#суд
#теракт
#крокус сити холл
#эвакуация
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы лучшие округа Подмосковья по модернизации контейнерных площадок
14 октября 2024, 13:47

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Московской области ведётся работа по модернизации контейнерных площадок, она включает увеличение их площади, а также асфальтирование территории, о ходе работ рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также главами округов зампред правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«В первый этап проекта по модернизации контейнерных площадок вошли около 900 объектов, это самые «фонящие» контейнерные площадки. Ключевая задача — изменить количество контейнеров и сделать удобный подъезд для мусоровозов», — сказал Владислав Мурашов.
Он добавил, что до конца текущего года должны быть модернизированы 295 контейнерных площадок, а в будущем — ещё 604. В настоящее время модернизация завершена на 13 площадках, 120 объектов находятся в работе. Лучшие результаты по реализации проекта показали городские округа Лыткарино, Люберцы, Богородский, Фрязино и Пушкинский — там выполнено 100% намеченных работ.

Владислав Мурашов также сообщил, что ведётся работа по внедрению единых правил обустройства контейнерных площадок, включающих установку знаков, запрещающих парковку автомобилей на пути проезда мусоровоза, и нанесение разметки.

Читайте также:

В Подмосковье устранили 1,5 млн кубометров свалок на контейнерных площадках

В Московской области завершается подготовка уборочной техники к зиме

Для подмосковных коммунальщиков закупят зимнюю спецодежду
#контейнеры
#мусор
#минчистоты
#владислав мурашов
#вкс
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Астма и конъюнктивит: симптомы аллергии на собак, осложнения и методы лечения
14 октября 2024, 13:45

Фото: istockphoto / Photoboyko

Аллергия на собак — распространённая проблема, которая может возникнуть как у взрослых, так и у детей. Она связана с реакцией иммунной системы на определённые белки, содержащиеся в слюне, перхоти и других выделениях животных. Большинство этих элементов находятся на шерсти и коже питомца, с которыми люди постоянно взаимодействуют, соприкасаясь с раздражителем. «Радио 1» расскажет, как проявляется аллергия на собак, какие могут быть осложнения и как с ними бороться.

Может ли быть аллергия на собак

Аллергия на собак может возникнуть из-за повышенной чувствительности иммунной системы к определённым белкам, содержащимся в слюне, моче и перхоти животных. Эти белки являются аллергенами и при контакте с ними вызывают иммунную реакцию, приводящую к появлению характерных симптомов.

Аллергия на собак может быть обусловлена различными факторами, такими как генетическая предрасположенность, частота и интенсивность взаимодействия с животными, состояние иммунной системы и экологические условия.


Как проявляется аллергия

У взрослых

У взрослых аллергия на собак может проявляться следующим образом:
  • крапивница или кожная сыпь;
  • ощущение сдавленности в груди;
  • заложенность носа;
  • чихание;
  • зуд и отёки век;
  • воспаление и раздражение глаз;
  • серьёзные проблемы с дыханием, такие как хрипы, одышка и кашель.
Кроме того, аллергия может вызывать приступы у 30% больных астмой и способствовать развитию бронхиальной астмы.

У детей

Аллергия на собак у детей может выражаться через: зуд, жжение, покраснение кожи, сыпь, заложенность носа, насморк, сухой кашель, затруднённое дыхание, хрипы, одышку, удушье, бронхит, бронхиальную астму, покраснение глаз, слезотечение, расстройство желудка, диарею и рвоту.

В редких случаях могут возникать тяжёлые реакции, такие как отёк Квинке и анафилактический шок.

Фото: istockphoto / ulkas

Какие могут быть осложнения

Если аллергию не лечить, она может привести к серьёзным осложнениям, таким как:

  • аллергический ринит (воспаление слизистой оболочки носа с симптомами заложенности, насморка, зуда и чихания);
  • конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз, проявляющееся покраснением, зудом, отёком век и слезотечением);
  • бронхиальная астма (хроническое воспаление дыхательных путей, характеризующееся приступами удушья, кашлем и затруднённым дыханием).

Чем лечить аллергию на собак

При наличии аллергии на собак следует обратиться к специалисту для определения точного диагноза и назначения соответствующего лечения.

Терапия может включать следующие методы:

  • медикаментозное лечение: врач может прописать антигистаминные препараты для облегчения симптомов аллергии;
  • избегание контакта с аллергенами: рекомендуется ограничить взаимодействие с собаками, чтобы уменьшить проявления аллергии;иммунотерапия: в определённых ситуациях врач может предложить иммунотерапию, которая подразумевает постепенное введение аллергенов в организм для снижения чувствительности к ним.
Фото: istockphoto / AlexRaths

Диагностика аллергии на собак

Для диагностики аллергии на собак врач может назначить следующие исследования:

Кожные пробы: на кожу наносятся небольшие царапины или уколы, на которые наносится небольшое количество аллергена. Если в течение 15-20 минут появляется покраснение или отёк, это указывает на наличие аллергии.

Анализ крови: исследование крови на специфические иммуноглобулины класса E (IgE) к аллергенам собак: этот анализ определяет уровень антител к собачьим аллергенам в крови.

Провокационные тесты: в определённых ситуациях врач может предложить провокационный тест, в ходе которого пациент будет подвергаться контролируемому воздействию аллергена в клинических условиях.

элиминационный тест: пациенту необходимо полностью прекратить контактировать с собаками на определённый период времени и отследить изменения симптомов.

Профилактика аллергии на собак

Полностью избавиться от аллергии невозможно, но можно снизить риск её возникновения или уменьшить симптомы.

Для предотвращения аллергии на собак рекомендуется:

  • проконсультироваться со специалистом перед приобретением собаки;
  • регулярно проветривать помещение и использовать пылесос с фильтром HEPA;
  • мыть собаку регулярно, следить за её здоровьем и питанием;
  • выполнять назначения врача, принимать антигистаминные препараты или проходить иммунотерапию аллергенами;
  • регулярно проводите уборку в доме, чтобы удалить шерсть и перхоть животных.

Читайте также:

Врач Кашух заявила о риске аллергии на рис

Кинологи рассказали, что делать, если собаку укусило насекомое

Врач Лысенко ответил, кому категорически противопоказано мясо
#собаки
#пациент
#лечение
#исследование
#врач
#аллергия
#профилактика
#симптомы
#диагностика
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Представители Павловского Посада приняли участие в форуме волонтёров Подмосковья
14 октября 2024, 12:53

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ежегодный форум «Волонтёры Подмосковья» состоялся в одном из городов региона, активное участие в мероприятии приняли молодые представители Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участники форума обменивались опытом, обсуждали актуальные вопросы волонтёрства и прокачали свои навыки в различных сферах. Спикеры форума рассказали, как сохранить мотивацию, совершая добрые дела, а также объяснили значение командной работы», — говорится в сообщении.
В рамках форму также провели интеллектуальную игру «Своё дело», в которой команда из Павловского Посада заняла третье место. Этот успех вдохновил ребят на продолжение волонтёрской деятельности и укрепил командный дух.

Читайте также:

В Павловском Посаде состоялся показ благотворительного музыкального спектакля «Жить»

В Павловском Посаде проведут благотворительный аукцион осенних заготовок

Ребята из Павловского Посада приняли участие в слёте юных инспекторов движения
#павловский посад
#волонтеры
#форум
#конкурс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогер Михаил Литвин извинился за драку с фанатом ЦСКА
14 октября 2024, 12:44

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Блогер Михаил Литвин извинился за драку с фанатом ЦСКА и признал свою вину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам Литвина, больше подобного не повторится. Он отметил, что сожалеет о своей выходке.

В настоящее время в суде блогеру избирают меру пресечения.

Напомним, Михаила Литвина задержали в субботу, 12 октября, после матча его команды с футболистами команды Басты — СКА Ростов-на-Дону. Блогеру не понравилось, что болельщики якобы оскорбляли его. Поэтому он напал на одного из болельщиков. После этого Литвина вывели со стадиона и доставили в отдел вместе с другом Рустамом Ахмадулаевым. Ранее на блогера составили административный протокол.

Читайте также:

Блогеру Мише Литвину грозит 15 суток за хулиганство

Жителю Мурманска дали 13 лет за отправку СБУ сообщений, компрометирующих ВС РФ

206 млн рублей арестовали на счетах бросившего в сугроб ребенка блогера Косенко
#драка
#блогер
#тюрьма
#суд
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мини-бабье лето»: Синоптик рассказал, какой будет третья неделя октября
Синоптик Шувалов: с 16 октября до конца недели осадков не ожидается
14 октября 2024, 12:42

Фото: iStock/engineervoshkin

Третья неделя октября интригует своим разнообразием: солнце, дождь, моросящий снег. Какой погоды в Москве и области ожидать на этой неделе?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что осадки в Москве и области закончатся 15 октября — во вторник.

«Погода испортилась. Готовится ухудшение погоды, поднялся ветер, начало накрывать плотной облачностью. Сегодня, 14 октября, это реализовалось в виде дождя, мокрый снег на подходе. Температура будет такой, что определение «предзимняя погода» будет очень точным. Дожди и осадки закончатся во вторник в первой половине дня, и тогда мы все-таки потихоньку будем настраиваться на более приличную погоду», — сказал синоптик.

По его словам, со среды, 16 октября, и до конца недели осадков не ожидается, однако дневная температура будет 7, 9 градусов.

«Мини-бабье лето, но достаточно прохладное. Только на выходных можем рассчитывать на что-то близкое к 10 градусам в дневные часы, а ночью могут быть заморозки по области», — поделился эксперт.

Читайте также:

На Москву надвигается Североатлантический циклон «Хельма», ожидается мокрый снег

Синоптик Вильфанд: В Москве зимой будут морозы и гололедица

Синоптик Позднякова назвала эту пятницу последним тёплым днём в Москве
#погода
#лето
#заморозки
#снег
#температура
#ветер
#осадки
#бабье лето
#циклон
#морозы
#дожди
#прогноз погоды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Представитель Подмосковья стал призёром хакатона «Искусственный интеллект»
14 октября 2024, 12:22

Фото: пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Итоги Северо-Западного окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» подвели в Санкт-Петербурге, в число призёров вошла команда «[ RASCAR ] banana overfit capybaras», одним из участников которой был Максим Машталер из Московской области, сообщает пресс-служба проекта.
«Команда «[ RASCAR ] banana overfit capybaras» заняла второе место в кейсе Корпоративного университета РЖД «Разработка QnA чат-бота на основе базы знаний», — отмечается в сообщении.
Всего в окружном хакатоне приняли участие около 900 человек: это начинающие и профессиональные ИТ-специалисты со всей России, самому младшему участнику —Тихону Смирнягину из Санкт-Петербурга — исполнилось 14 лет, самому старшему — Михаилу Ларину из Новосибирской области — 78 лет.

Читайте также:

На межрегиональном форуме в Красногорске обсудили подготовку кадров для IT

ИТ-компании России могут поучаствовать в конгрессе «Форум будущего» в Екатеринбурге

Власти Подмосковья подписали договор со Сбером по обучению чиновников в сфере ИИ
#хакатон
#конкурс
#программирование
#искусственный интеллект
#приз
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Острове мечты» отпразднуют Всероссийский День Отца
14 октября 2024, 12:17

Фото: iStock/Drazen Zigic

16 и 20 октября в культурно-развлекательном центре «Остров мечты» состоятся мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня Отца при поддержке Департамента культуры города Москвы, партии «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Отцы России».
На празднованиях Дня Отца мужчинам, воспитавшим Героев СВО, вручал общественную медаль «Отец солдата».

16 октября в Концертном зале «Москва» поздравят отцов и выступят ведущие звезды российской эстрады: Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Денис Майданов, Николай Расторгуев и многие другие.

20 октября самые знаменитые отцы страны посадят дерево в ландшафтной зоне «Остров мечты». Это место станет первой аллеей отцов в сердце Москвы. Также в этот день посетители парка и гости мероприятия смогут принять участие в интерактивной познавательной программе с мастер-классами и концертной программой, где также выступят популярные артисты.

Организатором празднования Всероссийского Дня Отца выступает Медиа группа АНО «Центр продвижения культурно-патриотических проектов и инновационных программ «Территория первых», которую возглавляет первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов. Мероприятие будет транслировать один из федеральных каналов, чтобы жители всей России смогли приобщиться к празднику.

Напомним, Всероссийский День Отца учрежден президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

Читайте также:

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: Почему нельзя употреблять алкоголь и переедать

Подмосковное духовенство приняло участие в семинаре по исправлению преступников
#москва
#денис майданов
#дерево
#медаль
#мероприятия
#звёзды
#отец
#неделя
#рабочая неделя
#артист
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковное духовенство приняло участие в семинаре по исправлению преступников
14 октября 2024, 11:59

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО

Обучающий семинар по совместной деятельности духовенства и работников уголовно-исполнительной системы для исправления, социализации и духовно-нравственного просвещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных провели во ФСИН России, от Подмосковья участие в мероприятии приняли православные священники Михаил Куземка и Сергий Головенко, а также представитель Духовного управления мусульман Московской области Шероз Холибоев, сообщает пресс-служба областного главка ФСИН.
«На семинаре с приветственным словом выступили руководитель группы организации работы с верующими Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН РФ полковник внутренней службы Сергей Гуров и исполняющий обязанности председателя Синодального отдела РПЦ по тюремному служению иерей Кирилл Марковский», — говорится в сообщении.
Кроме того, собравшиеся заслушали доклад завкафедрой религиозных дисциплин Казанского исламского университета Дамира Шагавиева об истоках исламского фундаментализма и особенностях религиозных воззрений крайних исламистов. А замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин рассказал о политическом исламе. Был прочитан и ряд других докладов, в том числе посвящённых использованию традиционных духовно-нравственных ценностей для противодействия идеологии терроризма в местах заключения.

Читайте также:

Казанская икона Божией Матери прибыла в Зачатьевский храм Чехова

Храмы, церкви и монастыри: топ-12 святых мест Подмосковья

На храм Сергия Радонежского в Москве установят архитектурно-художественную подсветку
#рпц
#церковь
#мусульмане
#ислам
#фсин
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате