Заммэра Бирюков сообщил про обустройство экомаршрута в «Парке Яуза» в Москве

Фото: сайт мэра Москвы
Экомаршрут в «Парке Яуза» обустроили в столице, сообщил заммэра Москвы по благоустройству и ЖКХ Петр Бирюков. По словам чиновника, работы ведутся на Тенистом проезде и Сельскохозяйственной улице.
«В рамках проекта отремонтировали старый участок экомаршрута и обустроили новый, теперь его общая протяженность составляет почти 2,1 километра», — пояснил Бирюков.Он отметил, что разрытий практически нет, поскольку маршрут выполнен на свайном основании. На экотропе, добавил Бирюков, имеется архитектурно-художественная подсветка. Речь идет о 840 светильниках, встроенных в перила. Освещение мягкое и теплое, а оборудование энергоэффективное. Предусмотрены пандусы для маломобильных граждан.
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