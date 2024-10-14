Ефимов: эстакада на южном участке МСД готова на 80%

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Готовность эстакады – съезда с МКАД в сторону области на десятом участке южного направления МСД составляет 80%. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба столичного градкомплекса.
«Продолжаются работы по устройству эстакады – съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги в рамках создания участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Здесь в полном объеме завершено бетонирование парапетного ограждения», — сказал Ефимов.
Он отметил, что в настоящее время строители уже начинают работы по гидроизоляции и укладке асфальта с последующим нанесением разметки.
При этом на сегодняшний день эстакада готова на 80%, конструктивная часть полностью завершена. Сейчас идет окрашивание эстакады и прокладка инженерных сетей.
При этом глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что на десятом участке южного направления МСД уже ввели в эксплуатацию более четырех километров дорог и три искусственных сооружения.
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