Ветеринар Руденко заявил об опасности пляжей для собак

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Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что пребывание собак на пляжах грозит животным инфекциями и паразитами.
«Так, в стоячей воде могут развиваться различные бактерии, возбудители паразитарных заболеваний, в водоеме могут накапливаться водоросли, токсины. Поэтому у собак могут возникать слюнотечение, нарушение координации движений, слабость, нервные явления. Могут быть также проблемы с кожным покровом и со слизистыми оболочками», — предупредил в беседе с Газета.ру врач.
Он отметил, что необходимо исключить питьё собаки из водоёмов. Кроме этого, он рекомендовал использовать специальный плавательный жилет для собак.
Ранее ректор Первого профессионального Кинологического института Константин Карапетьянц выразил сомнения по поводу того, что нейросети будут способны понимать животных, поскольку не каждый человек может полностью предугадать мысли своего питомца.
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