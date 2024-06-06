В Подмосковье с начала года зафиксировали 3 тыс. случаев нападения собак на людей

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В 2024 году в Подмосковье зафиксировали около 3 тыс. случаев покусов собаками людей. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. По его словам, причина этого – нарушение правила выгула собак некоторыми хозяевами.
«Всего за этот год зафиксировано порядка 3 тыс. случаев покусов собаками людей. Больше всего происшествий пришлось на май. Так, недавно в посёлке Нахабино владелец трёх американских питбулей выгуливал питомцев без поводков. Им встретился другой человек с собаками на поводках. Псы, которые, по сути, находились на самовыгуле, напали на животных на привязи. Владельцы пытались разнять разъярённых собак, но едва сами не стали жертвами. Теперь виновнику грозят крупный денежный штраф и судебное разбирательство», – рассказал Керселян.По словам парламентария, согласно региональному законодательству, владелец домашнего животного обязан исключить неконтролируемое передвижение питомца без поводка и намордника вне площадок для выгула и дрессировки собак.
За нарушение требования к содержанию домашних животных предусмотрена административная ответственность – штраф от 1,5 тыс. до 30 тыс. рублей, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За нарушение порядка выгула питомца придётся заплатить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.
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Лора Луганская