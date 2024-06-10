В Подмосковье состоялась крупнейшая выставка собак «Россия 2024»

Около 7,5 тысяч собак из 53 стран мира вместе со своими хозяевами оказались на одной площадке «Максима Парка» 8–9 июня.
248 разных пород, популярных и очень редких, показывали свои преимущества и состязались в разных номинациях. Например, можно было встретить волчью собаку Саарлоса, брохольмера, ганноверскую гончую и котон де тулеара, а также всем известных золотистых ретриверов, вельш корги пемброков, далматин и пуделей, которые не могли не порадовать своим ухоженным внешним видом и строгим послушанием.
Фото: выставка «Россия 2024»
В рамках выставки состоялся племенной смотр тувинской собаки (тыва ыт) — породы, история которой насчитывает более 3 000 лет и которая находится на грани исчезновения. В 2022 году РКФ была создана рабочая группа и привлечено более 100 специалистов самого разного направления, которые делают все, чтобы сохранить породу и развить её корни.
Помимо яркой борьбы в породных и главном ринге, можно было посмотреть выступления-показы, поболеть за собак-футболистов, понаблюдать за собаками-танцорами, принять участие в мастер-классах, а ещё поговорить с ветеринарами, опытными кинологами и даже с первоклассными судьями из разных регионов России.
Фото: выставка «Россия 2024»
Было много различных номинаций, награждений и памятных подарков питомцам и их хозяевам. Внимательная коллегия судей выбрала «собакой первого дня» русскую псовую борзую, а «второго дня» — ньюфаундленд.
Фото: выставка «Россия 2024»
Фото: выставка «Россия 2024»
Выставка «Россия 2024» стала большим праздником для Московской области и помогла провести первые июньские выходные весело и насыщенно.
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Фото: выставка «Россия 2024»
В рамках выставки состоялся племенной смотр тувинской собаки (тыва ыт) — породы, история которой насчитывает более 3 000 лет и которая находится на грани исчезновения. В 2022 году РКФ была создана рабочая группа и привлечено более 100 специалистов самого разного направления, которые делают все, чтобы сохранить породу и развить её корни.
Помимо яркой борьбы в породных и главном ринге, можно было посмотреть выступления-показы, поболеть за собак-футболистов, понаблюдать за собаками-танцорами, принять участие в мастер-классах, а ещё поговорить с ветеринарами, опытными кинологами и даже с первоклассными судьями из разных регионов России.
Фото: выставка «Россия 2024»
«Программа, как всегда, получилась насыщенная!» — поделился впечатлением президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Было много различных номинаций, награждений и памятных подарков питомцам и их хозяевам. Внимательная коллегия судей выбрала «собакой первого дня» русскую псовую борзую, а «второго дня» — ньюфаундленд.
Фото: выставка «Россия 2024»
«А мы вчера побывали на самой красивой выставке собак «Россия 2024». Погода была отличная и настроение тоже. Чудесное место «Максима Парк»!», — поделилась своими впечатлениями в социальной сети одна из гостей выставки.
Фото: выставка «Россия 2024»
Выставка «Россия 2024» стала большим праздником для Московской области и помогла провести первые июньские выходные весело и насыщенно.
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Анастасия Бондарева