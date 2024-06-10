Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье состоялась крупнейшая выставка собак «Россия 2024»

В Подмосковье состоялась крупнейшая выставка собак «Россия 2024»

10 июня 2024, 17:15

Около 7,5 тысяч собак из 53 стран мира вместе со своими хозяевами оказались на одной площадке «Максима Парка» 8–9 июня.
248 разных пород, популярных и очень редких, показывали свои преимущества и состязались в разных номинациях. Например, можно было встретить волчью собаку Саарлоса, брохольмера, ганноверскую гончую и котон де тулеара, а также всем известных золотистых ретриверов, вельш корги пемброков, далматин и пуделей, которые не могли не порадовать своим ухоженным внешним видом и строгим послушанием.


Фото: выставка «Россия 2024»




В рамках выставки состоялся племенной смотр тувинской собаки (тыва ыт) — породы, история которой насчитывает более 3 000 лет и которая находится на грани исчезновения. В 2022 году РКФ была создана рабочая группа и привлечено более 100 специалистов самого разного направления, которые делают все, чтобы сохранить породу и развить её корни.

Помимо яркой борьбы в породных и главном ринге, можно было посмотреть выступления-показы, поболеть за собак-футболистов, понаблюдать за собаками-танцорами, принять участие в мастер-классах, а ещё поговорить с ветеринарами, опытными кинологами и даже с первоклассными судьями из разных регионов России.

Фото: выставка «Россия 2024»


«Программа, как всегда, получилась насыщенная!» — поделился впечатлением президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Было много различных номинаций, награждений и памятных подарков питомцам и их хозяевам. Внимательная коллегия судей выбрала «собакой первого дня» русскую псовую борзую, а «второго дня» — ньюфаундленд.

Фото: выставка «Россия 2024»


«А мы вчера побывали на самой красивой выставке собак «Россия 2024». Погода была отличная и настроение тоже. Чудесное место «Максима Парк»!», — поделилась своими впечатлениями в социальной сети одна из гостей выставки.

Фото: выставка «Россия 2024»

Выставка «Россия 2024» стала большим праздником для Московской области и помогла провести первые июньские выходные весело и насыщенно.

Читайте также:

На выставке в подмосковном комплексе «Максима Парк» соберутся более 7 тысяч собак

Морковь, курица, яблоко, киноа: Кинологи назвали неожиданные продукты, полезные для собак

Кинолог Голубев назвал причины плохого самочувствия собак в тёплое время года
#россия
#собаки
#выставка
#выходные
#кинологи
#программа
#выставки
Названа дата возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам в России
Мишустин: индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится в РФ с 1 февраля
10 июня 2024, 17:49

Фото: Сайт Кремля

Кабмин примет все необходимые меры для возобновления индексация пенсий работающим пенсионерам в начале следующего года, пишет ТАСС.
Об этом во время совещания с вице-премьерами сказал глава кабмина Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, индексация пенсионных выплат для такой категории граждан возобновится с 1 февраля следующего года. Сегодня в стране свыше 7,8 миллиона работающих пенсионеров, отметил Мишустин.

Как подчеркнул глава кабмина, это востребованные на рынке труда люди с солидным опытом. Он призвал создать условия, при которых работающие пенсионеры продолжат трудовую деятельность и поделятся знаниями и навыками с новым поколением.

Читайте также:

Мишустин высказался о выполнении новых нацпроектов в условиях западного давления

Мишустин отстранил от должности главу департамента контроля правительства

Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
#кабмин
#пенсионер
#индексация
#пенсии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подъездах и подвалах Подмосковья провели 750 мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми
10 июня 2024, 17:44

Фото: Istockphoto / Nigel Harris

Более 750 мероприятий по борьбе с вредителями провели в регионе под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Управляющие организации ликвидировали грызунов и насекомых в подъездах и подвалах Подмосковья. Дезинсекция и дератизация мест общего пользования – ответственность управляющей компании.
«Установлена частота проведения таких мероприятий в многоквартирных домах. Согласно «СанПиН», необходимо проводить плановые обследования мест общего пользования раз в месяц, а также внеплановые обработки при обнаружении вредителей», – уточнил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В ведомстве напомнили, что, заметив грызунов в доме, следует сообщить об этом в свою управляющую компанию. Если же управляющая организация бездействует, нужно оставить заявку на портале ЕДС МО.

Читайте также:

Подмосковные УК ликвидировали захламление 2 тыс. мест общего пользования

Подмосковная система «Безопасный регион» выявила за месяц 350 сбросов мусора из автомобилей

В Подмосковье через приложение «Народный инспектор» выявили 654 случая парковки на газонах
#минчистоты
#владислав мурашов
#управляющая компания
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске до конца месяца появится новая электрозарядная станция
10 июня 2024, 17:19

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Новая электрозарядная станция (ЭЗС) заработает на Молодёжной улице в посёлке Нахабино городского округа Красногорск до конца июня, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Специалисты компании «Мособлэнерго» уже начали строить новую линию электропередачи, которая будет обеспечивать ЭЗС электричеством от трансформаторной подстанции. Протяженность электролинии составит 300 метров», — говорится в сообщении.
Мощность новой зарядной станции составит 22 кВт, что позволит заряжать электрокары и любой другой электространспорт.

В министерстве напомнили, что в Нахабине компания «Мособлэнерго» уже установила четыре электрозарядные станции.

Всего в Московской области установлены 484 ЭЗС, из которых 282 станции медленные и 202 — быстрые.

Читайте дальше:

В Подмосковье расчистили 20 га охранных зон ЛЭП

Для подмосковных школьников провели урок по электробезопасности

В Подмосковье опубликовали июньский график встреч газовых участковых с жителями
#красногорск
#нахабино
#минэнерго мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкино сотрудники администрации провели профилактическую акцию на ж/д станции
10 июня 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

У станции Зеленоградская в г.о. Пушкинский провели акцию «Международный день привлечения внимания к ж/д переездам». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Представители администрации округа совместно с сотрудниками ОАО «РЖД», Александровской дистанцией пути (ПЧ-11), ГИБДД УМВД России «Пушкинское и волонтерами Подмосковья проверили техническое состояние переезда и пешеходного перехода.

«По итогам проверки были запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний. Также провели беседы с водителями и пешеходами и раздали информационные материалы. Основной целью нашего мероприятия является привлечь внимание общественности к проблеме безопасности и укрепления дорожной дисциплины», — подчеркнули в администрации.

Стоит отметить, что главной причиной ДТП на переездах остаётся выезд при запрещающих сигналах светофоров и автоматической переездной сигнализации, управление ТС в нетрезвом виде, а также объезд закрытых шлагбаумов.

Читайте также:

Глава Пушкино Красноцветов передал волонтерам автомобиль для бойцов СВО

В Пушкинском округе освятили Александро-Невский храм

День России широко отметят в трёх городах округа Пушкинский
#ржд
#дтп
#гибдд
#проверки
#мероприятия
#пушкино
#пушкинский округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мособлдуме рассказали, куда пойдут после нововведений дополнительные налоги
10 июня 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Совет Госдумы направил в регионы для обсуждения внесённые правительством законопроекты по совершенствованию налоговой системы. В ближайшее время их рассмотрят в Мособлдуме.
Изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, пояснил председатель комитета регионального парламента по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.
«Дополнительно полученные от налогов средства будут направлены, прежде всего, на решение социальных задач, создание комфортных условий жизни. В частности, речь идёт о финансировании новых нацпроектов «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры». Дополнительные средства направят также на улучшение социальной инфраструктуры, ремонт объектов здравоохранения, спорта, строительство и ремонт детсадов, школ, общежитий колледжей и вузов», – сказал Коханый.
По его словам, жители должны видеть, куда идут уплачиваемые ими дополнительные налоги, наблюдать реальные изменения в жизни.
«Они должны получать качественную медицинскую помощь в обустроенных больницах и поликлиниках с качественным и передовым оборудованием, отдавать детей учиться в современные и уютные школы или в садики рядом с домом», – подчеркнул парламентарий.
Коханый добавил, что в этом году в Московской области планируется завершить строительство 21 объекта здравоохранения, 36 объектов образования и пяти объектов спорта.

Читайте также:

Мособлдума рассмотрит законопроекты о совершенствовании налоговой системы

Мособлдума собирается ввести новые меры поддержки для соцработников

Мособлдума расширила список специальностей и муниципалитетов по программе «Земля врачам»
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#депутат
#налоги
#социальные выплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области в этом году по нацпроекту отремонтируют 219 дорог
10 июня 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведут к нормативу 219 региональных дорог. Их суммарная протяжённость превысит 600 км, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, ремонт покрытия будет проведён как в черте населённых пунктов, так и на подъездах к ним. На эти цели предусмотрено более 1,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета.
«Более 220 км будет отремонтировано в деревнях и сёлах, порядка 90 км – на высокоинтенсивных трассах региона. Это Волоколамское, Пятницкое, Можайское, Каширское, Осташковское и другие шоссе», – уточнил спикер регионального парламента.
Брынцалов напомнил, что в рамках нацпроекта за пять лет – с 2019 по 2023 годы – отремонтировали региональные дороги общей протяжённостью более 5,3 тыс. км.

Читайте также:

В Дубне построят новые дороги для многодетных семей в поселке Юркино

Воробьёв обсудил с жителями посёлка Селятино строительство дороги до агрохаба

Назван срок завершения строительства дороги к новой детской больнице в Красногорске
#дороги
#ремонт дорог
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#нацпроекты
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Истре капитально отремонтируют мост через реку Молодильню
10 июня 2024, 16:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мост через реку Молодильню у деревни Мансурово городского округа Истра капитально отремонтируют, работы начнутся этим летом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мост, построенный в 1970 году и реконструированный в 1999, сейчас находится в предаварийном состоянии.

«Проведённое обследование выявило смещение балок пролётного строения, разрушение бетона, оголение арматуры, трещины на ригелях. По итогам проверки движение по мосту было перекрыто, чтобы не допустить обрушения конструкции», — рассказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что к работам по капитальному ремонту моста планируется приступить в середине лета, а завершить ремонт — в феврале будущего года.

В рамках ремонта будет отремонтировано пролётное строение моста, усилены плиты и установлены новые ограждения.

Мост через Молодильню обеспечивает проезд к Новорижскому шоссе примерно для тысячи жителей. Сейчас движение организовано в объезд — через деревню Алексеевка.

Читайте также:

На трёх шоссе Подмосковья оптимизировали работу светофоров

В Подмосковья участились ДТП с участием велосипедистов

В семи округах Подмосковья привели в порядок дорожные объекты
#мост
#капитальный ремонт
#капремонт
#минтранс мо
#алексей гержик
#истра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне назвали неподходящие на собеседовании вопросы
Опрос: Россияне считают странными вопросы о знаках зодиака
10 июня 2024, 16:02

Фото: iStock/gpointstudio

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что россияне считают неуместными вопросы на собеседовании при трудоустройстве о знаках зодиака, а также о том, зачем нужна работа.
Так ответили 58 и 56% респондентов соответственно.

«48% россиян выделили вопросы о семейном положении и наличии детей, а 41% отметили комментарии о внешнем виде. Столько же (41%) проголосовали за вопросы типа «Почему мы должны взять именно вас?», «Почему вы хотите работать в нашей компании?», — приводит RT результаты исследования.

Отмечается, что в исследовании поучаствовали более 3,5 тыс. респондентов.

Ранее другой опрос «Работа.ру» и СберПодбор показал, что россиян больше всего в руководстве на работе раздражают такие черты, как высокомерие и лживость.

Читайте также:

Россиянам раскрыли правильное использование кондиционера

Стало известно, сколько в России граждан с цифровой зависимостью

Россияне назвали черты, раздражающие в начальстве
#работа
#опрос
#компании
#собеседование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Услуги Добро.Центров в России переводят в цифру
10 июня 2024, 15:56

Фото: iStock/BlackSalmon

Более 700 Добро.Центров, занимающихся поддержкой и развитием социальных и граждански инициатив, насчитывается в России на сегодняшний день, двенадцать из них находятся в Московской области. В настоящее время ведётся работа по цифровизации услуг этих организаций, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтёрских центров.
«Воспользоваться любым из предлагаемых видов помощи теперь можно в два клика: достаточно зайти на платформу ДОБРО.РФ и во вкладке «Мои сервисы» выбрать услугу ближайшего к вам Добро.Центра», — говорится в сообщении.
Добро.Центры могут оказать помощь с предоставлением помещения, с подбором экспертов, с социальным волонтерством, мотивацией жителей и пр.

Ранее сообщалось, что в Московской области запустили портал, посвящённый организации свадьбы в регионе. Он содержит перечень самых популярных мест для выездных регистраций, а также рекомендации о том, как организовать бракосочетание.

Читайте также:

В российских городах пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти»

Общественники собрали на берегах Бисерова озера 30 кубометров мусора

Альпинисты в костюмах супергероев поздравили пациентов онкодиспансера с праздником
#волонтеры
#мы рядом
#россия
#цифровизация
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф