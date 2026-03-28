Более 50% обесточенных потребителей Дагестана подключили к электроснабжению
Специалисты «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» восстановили электроснабжение свыше 50% потребителей Дагестана, которые остались без света из‑за непогоды. Об этом говорится в сообщении Telegram‑канала компании.
В субботу в республике из‑за сильных дождей произошли масштабные подтопления. Стихия спровоцировала перебои в работе систем водоснабжения и подачи электроэнергии. Наибольший удар пришелся на Махачкалу. На пике кризиса без электричества оставались более 500 тысяч жителей региона. В связи с ситуацией в Дагестане до понедельника местные власти ввели режим повышенной готовности.
Как пояснили в «Дагэнерго», главными причинами технологических сбоев стали обрывы и схлестывание проводов, повреждения опор линий электропередачи из‑за сходов селевых потоков и обильные осадки вместе с сильным ветром.
