Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Полтавской области
Жители Полтавской области ощутили подземные толчки. Их магнитуда составила 3,2 по шкале Рихтера.
Согласно информации главного центра специального контроля Украины, очаг землетрясения залегал на глубине восьми километров. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Это не первое подобное событие в регионе за последнее время. Так, 7 февраля тот же центр сообщал о землетрясении в Полтавской области магнитудой 3,1.
На текущий момент сведений о разрушениях или пострадавших не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.
Ранее землетрясение произошло в Ставропольском крае. Местные жители рассказали, что почувствовали небольшие колебания.
