Новый взрыв прогремел на складе противодронных систем Украины в Дубае
В Дубае вновь прогремел взрыв на складе противодронных систем Украины. По предварительным данным, среди пострадавших могут быть двое граждан России, передает Телеграм-канал SHOT.
Мощный взрыв произошел повторно в течение дня. Есть сведения о погибших и пострадавших. Находившиеся в зоне поражения россияне не выходят на связь с родственниками, их судьба остается неизвестной.
Ранее стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении склада противодронных систем в Дубае, где находился 21 украинский специалист. Представители киевского режима уверяют, что никто не пострадал. Однако до этого они подтверждали активность ВСУ на Ближнем Востоке.
