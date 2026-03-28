В Кувейте больше двух суток тушили сильный пожар после удара БПЛА в аэропорту
Кувейтская армия оказала значительную помощь пожарным и экстренным службам в тушении масштабного возгорания в международном аэропорту страны. Об этом пишет «Российская газета».
Пожар, вызванный попаданием беспилотника в топливные баки, удалось ликвидировать спустя 58 часов безостановочной работы. Опубликованные кадры запечатлели столбы пламени и густой черный дым над воздушной гаванью.
По данным военных, удар также вывел из строя радиолокационную систему аэропорта. Информации о жертвах не поступало.
По информации CNN, за последние 24 часа средства противовоздушной обороны Кувейта обнаружили 15 дронов. Кувейтские власти отмечают, что атаки на главный аэропорт страны, которые связывают с иранскими беспилотниками, происходят на фоне войны между Ираном и коалицией США и Израиля. Предыдущие удары приводили к ранениям и разрушениям в пассажирском терминале.
