Более 50 педагогов Химок отметили за успехи в работе

Основателю Telegram Павлу Дурову официально предъявили обвинение. Французские власти отправили бизнесмена под судебный надзор, а также запретили покидать страну. Дуров выйдет под залог в пять миллионов евро и будет обязан отмечаться в комиссариате два раза в неделю.