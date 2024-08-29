Более 50 педагогов Химок отметили за успехи в работе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Более 50 учителей химкинских школ были отмечены за значительные успехи в работе, вручение наград состоялось в ходе ежегодной августовской педагогической конференции в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Напутственные слова участникам конференции сказал глава округа Химки Дмитрий Волошин.
За высокие достижения в работе были отмечены 50 педагогов, которые обучали ребят, получивших самые высокие баллы за ЕГЭ.
Отмечается, что в текущем году количество стобалльников ЕГЭ в Химках увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Наивысшие баллы получили 25 выпускников, а трое из них заработали по 100 баллов сразу по двум предметам.
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«Вопросы образования и наставничества – это всегда обращение к нашему будущему. Опираясь на знания и опыт наших педагогов, мы продолжаем формирование системы образования – это одна из наших первоочередных и глобальных задач», — сказал Дмитрий Волошин.
За высокие достижения в работе были отмечены 50 педагогов, которые обучали ребят, получивших самые высокие баллы за ЕГЭ.
Отмечается, что в текущем году количество стобалльников ЕГЭ в Химках увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Наивысшие баллы получили 25 выпускников, а трое из них заработали по 100 баллов сразу по двум предметам.
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Лев Каштанов