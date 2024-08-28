На международном форуме представили уникальный химкинский патриотический проект

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
На международном форуме «Женщины в защиту Отечества» представили патриотический проект, который этим летом запустили в городском округе Химки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Перед участниками выступили директор школы №8 и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева. Она презентовала ключевые мероприятия проекта «Химки. Успех в единстве поколений».
Масштабный проект городского округа направлен на популяризацию патриотического образования и воспитания. С идеей запуска выступили депутаты Химкинского совета депутатов, которые вместе с жителями собирают помощь участникам спецоперации и их семьям, работают волонтёрами в зоне СВО.
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Масштабный проект городского округа направлен на популяризацию патриотического образования и воспитания. С идеей запуска выступили депутаты Химкинского совета депутатов, которые вместе с жителями собирают помощь участникам спецоперации и их семьям, работают волонтёрами в зоне СВО.
«Наш новый общественный проект можно назвать уникальным. Благодаря ему мы знакомим подрастающее поколение с историей округа и страны. Это позволяет привить любовь к Родине с самого раннего детства. Многие образовательные учреждения Химок стали площадками для реализации патриотических мероприятий. «Химки. Успех в единстве поколений» по достоинству оценили и участники форума», – поделилась Игнатьева.Как отметили в администрации, новый проект вызывает интерес и поддержку у большинства химчан. В рамках проекта для жителей регулярно организуют различные патриотические мероприятия. Это акции, лекции, круглые столы, спортивные эстафеты. Со старта реализации проекта в городском округе провели уже более 100 тематических встреч.
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Лора Луганская