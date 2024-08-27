В топ Подмосковья вошли 17 школ Химок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Сразу 17 школ городского округа Химки вошли в список лучших в Московской области. Рейтинг составили в региональном министерстве образования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежегодно школы Химок входят в число лучших в Подмосковье. Это колоссальный труд наших уважаемых учителей и всего педагогического состава. Вместе мы продолжим развивать проекты, которые помогут нашим ученикам достичь высоких результатов на олимпиадах, экзаменах и конкурсах», — сказал глава округа Химки Дмитрий Волошин.В число лучших школ Подмосковья вошли следующие учебные заведения Химок: гимназии №9 и №23, Химкинский лицей и Аэрокосмический лицей, образовательный комплекс «Перспектива», лицеи №№10, 12, 15 и 21, школы «Лига первых», «Флагман», «Триумф», №8 имени В.И. Матвеева и №№14, 19, 20 и 29.
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