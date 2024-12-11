Более 50 школьных команд приняли участие на фестиваля «Фитнес-Академия»

Фото: Министерство образования Московской области
Во Фрязино состоялось гала-шоу регионального этапа фитнес-фестиваля «Фитнес-Академия». На мероприятии выступили более 50 школьных команд — победители муниципального этапа, сообщает Министерство образования Московской области.
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