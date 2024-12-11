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Более 50 школьных команд приняли участие на фестиваля «Фитнес-Академия»

Фото: Министерство образования Московской области

Фото: Министерство образования Московской области

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Во Фрязино состоялось гала-шоу регионального этапа фитнес-фестиваля «Фитнес-Академия». На мероприятии выступили более 50 школьных команд — победители муниципального этапа, сообщает Министерство образования Московской области.
Участники продемонстрировали своё мастерство в таких направлениях фитнеса, как черлидинг, танцевальная аэробика, классическая аэробика и ритмическая гимнастика.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоялся концерт, на котором присутствовали более 500 учеников. Команды представили яркие спортивные и танцевальные номера для разных возрастных групп.



Фитнес-фестиваль проводится каждый год с 2013 года и нацелен на то, чтобы привлечь в внимание молодёжи к активному образу жизни через современные спортивные дисциплины и знакомство с новыми направлениями в фитнесе.

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В Звенигороде завершают снос 14-летнего многоэтажного недостроя
11 декабря 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

17-этажный жилой дом, простоявший недостроенным с 2010 года, сносят в микрорайоне Южный в Звенигороде, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Строительство семнадцатиэтажного дома на 132 квартиры стартовало в начале 2000-х гг. Но в 2010 году работы были остановлены. Недострой, расположенный в окружении жилых домов, портил облик района. Со временем его конструкции пришли в аварийное состояние, объект несли в список на ликвидацию. Механизм сноса многоэтажки совместно разработали специалисты Мособлархитектуры, профильных ведомств и сотрудники администрации Одинцовского округа», — говорится в сообщении.
В настоящее время работы по демонтажу недостроя находятся в стадии завершения, ведётся разбор конструкций и вывоз строительного мусора. Завершить снос планируется до конца декабря.

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#мособлархитектура
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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#снос
#звенигород
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Оперную певицу Максакову* заочно арестовали за призывы против безопасности
11 декабря 2024, 10:23

Фото: iStock/greenleaf123

Пресненский суд Москвы заочно арестовал известную оперную певицу Марию Максакову* по обвинению в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу для Максаковой-Игенбергс*. Решение об аресте было принято во вторник.

Ранее стало известно, что в Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии.

До этого режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.

Апелляционный суд смягчил приговор в отношении гражданина РФ и ФРГ за госизмену. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
#суд
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#фрг
#вс рф
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Руководитель общеобразовательной школы рассказал о формировании родительского сообщества
11 декабря 2024, 10:21

Фото: Министерство образования Московской области

Директор средней школы № 4 в Орехово-Зуево Алексей Панфилов представлял Московскую область на Всероссийском форуме «Новая философия воспитания», где одной из ключевых тем было сотрудничество педагогов с родителями, сообщает Министерство образования Московской области.
Панфилов отметил, что школа должна взаимодействовать не только с учениками, но и с их семьями, устанавливая прочные связи и формируя общие ценности. Он также подчеркнул важность создания сильного родительского сообщества, способного оказывать поддержку и влиять на семьи, сталкивающиеся с трудностями. Такой альянс способствует созданию гармоничной образовательной среды, где поддержка и общие ценности играют ключевую роль.

«Задача школы — перевести нейтральную и негативную аудитории в лояльную. Для этого в школе проводятся открытые встречи, чтобы родители могли высказать свою позицию и исключить фактор недопонимания. Мы приглашаем родителей участвовать в внеурочных занятиях "Разговоры о важном" и "Россия — мои горизонты". У нас создан семейный родительский клуб, где активные семьи, через участие и организацию мероприятий, вовлекают всё больше родителей в активное сообщество», — рассказал руководитель школы.
Алексей получил признание на федеральном уровне, и ему предложили стать модератором открытого урока «Разговор о важном», который провёл президент России Владимир Путин.

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#семьи
#минобразования мо
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В Подмосковье оцифровали взаимодействие с ветеринарным надзором
11 декабря 2024, 10:10

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Ветеринарный надзор в Московской области перевели в цифровой формат: теперь предприниматели могут взаимодействовать с ведомствами в этой сфере через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Ещё одна бизнес-сфера получила возможность обмениваться документами с контролирующими органами в электронном виде и записываться на консультации и профилактические визиты в онлайн-режиме. Все функции доступны в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья», — сказала глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она также добавила, что комплексный сервис для взаимодействия предпринимателей с надзорными органами на подмосковном портале госуслуг охватывает 45 видов контроля. С момента запуска сервиса в мае 2022 года его использовали свыше 32 тысяч раз.

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#бизнес
#предприниматели
#ветеринары
#московская область
#подмосковье
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В шатурском селе Пышлицы зажгли Вечный огонь
11 декабря 2024, 09:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Вечный огонь зажгли у реконструированного памятника в селе Пышлицы городского округа Шатура, посвящённого памяти местных уроженцев, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Реконструкция памятника была проведена по инициативе жителей и при поддержке главы округа Шатура Николая Прилуцкого. В честь зажжения Вечного огня у памятника состоялся митинг и возложение цветов.

«Смотря на этот памятник, на это пламя, нужно каждый раз задумываться, как хрупка человеческая жизнь, как хрупок мир, от которого зависят многие миллионы жизней», — сказал Николай Прилуцкий.
Отмечается, что в ходе реконструкции у памятника была положена новая брусчатка, установлены фонари и чугунные лавочки, а также обновлена мемориальная доска.

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#памятник
#великая отечественная война
#вечный огонь
#николай прилуцкий
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В красногорском ЖК «Новое Замитино» поставили на кадастр два жилых дома
11 декабря 2024, 09:43

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Две шестиэтажные новостройки с квартирами различных планировок, возведённые на территории жилого комплекса «Новое Замитино» в деревне Сабурово городского округа Красногорск, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новые шестиэтажные монолитно-кирпичные дома расположены по адресам: деревня Сабурово, улица Луговая, дом №11 и улица Садовая, дом №18. Постановка на кадастровый учёт позволят владельцам квартир оформить права собственности, зарегистрироваться на новой жилплощади, записать детей в школы и детсады, а также прикрепиться к поликлинике», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь новостроек составляет свыше 6,4 тыс. квадратных метров, там расположены квартиры от студий до трёхкомнатных еврофомата. Входные группы сделаны по принципу безбарьерной среды. А на придомовой территории обустроены детские площадки и места для отдыха.

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В Минстрое рассказали о льготах для ИЖС с эскроу-счетами

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#жилой дом
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#красногорск
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В Минстрое рассказали о льготах для ИЖС с эскроу-счетами
11 декабря 2024, 09:23

Фото: istockphoto.com/Kwangmoozaa

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с использование эскроу-счетов станет доступным россиянам с 1 марта 2025 года. При использовании этой системы можно будет взять «Семейную ипотеку» на тех же условиях, что и при участии в долевом строительстве многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«Заказчики индивидуального жилищного строительства смогут взять кредит на реализацию проекта по льготной программе «Семейная ипотека», причём как на возведение жилья, так и на покупку земельного участка под него. Ограничений по регионам нет. Можно также использовать материнский капитал», — говорится в сообщении.
Кроме того, предусмотрена поддержка для подрядчиков: для ИЖС они смогут взять льготный кредит по ставке не выше 1% годовых.

Подробная информация о строительстве частного дома с использованием эскроу-счёта размещена на сайте спроси.дом.рф.

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#строительство
#россия
#дом
#жилой дом
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Внебрачного сына Жириновского Олега не пустили на выставку в память об отце
11 декабря 2024, 08:44

Олег Эйдельштейн и Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна не пустили на выставку в память о его отце. Она посвящена 35-й годовщине основания ЛДПР и проходит на ВДНХ.
На мероприятие также не был допущен бывший член ЛДПР Василий Власов, сообщают «Ведомости». Организаторы выставки пояснили, что её могут посетить все желающие, кроме тех, кто опорочил честь партии и самого политика.

«Жириновский жестко изобличал предателей и выгонял из партии. Сам ввел практику ограничений мероприятий для таких людей», — сказал, комментируя ситуацию, представитель ЛДПР.

Выставка «ЛДПР: 35 лет с народом» открылась на ВДНХ 9 декабря. В церемонии открытия приняли участие нынешний лидер партии Леонид Слуцкий, дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, члены думской фракции ЛДПР, сторонники партии.

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#выставки
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#лдпр
#жириновский
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Путин разберётся в истории с выселением семьи участника СВО в Бурятии
11 декабря 2024, 08:26

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Бурятии семью сотрудника МЧС, 20 лет отработавшего в ведомстве, а затем отправившегося на специальную военную операцию, выселили из служебной квартиры. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации.
О происшедшем в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказала председатель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. По её словам, семью участника СВО в настоящее время пытаются лишить жилья через суд.

Глава государства выразил недоумение тем, что кто-то пытается выселить семью человека, выполняющего свой долг в зоне спецоперации, да ещё через суд.

«Мне кажется, что мы cтолько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки и ребят, которые жизнью рискуют ради Родины, и членов их семей. Удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что от того, насколько защищёнными чувствуют себя семьи военнослужащих, зависит душевное состояние бойцов, их инстинкт самосохранения. Российский лидер пообещал обязательно разобраться в данной ситуации и сделать всё возможное, чтобы не допускать подобных случаев.

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