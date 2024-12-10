Спортсмены из Подмосковья победили на турнире по греко-римской борьбе в Каире

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые медали завоевали спортсмены из Московской области Адлет Тюлюбаев и Алибек Амиров в составе сборной России на международных рейтинговых соревнованиях по греко-римской борьбе Ibrahim Moustafa, которые проводились в столице Египта Каире, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль в копилку российской команды принёс представитель Московской области Алибек Амиров, выступающий в весовой категории до 55 килограммов. В финале он одержал победу над ещё одним россиянином — алтайским спортсменом Юрием Тапаа. Ещё одно золото завоевал подмосковный спортсмен Адлет Тюлюбаев: он стал лучшим в весовой категории до 77 килограммов, одолев в финале египтянина Мохамеда Абделькадера Ехиа», — говорится в сообщении.Соревнования по греко-римской борьбе Ibrahim Moustafa проходили с 5 по 9 декабря.
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