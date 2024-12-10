Чемпионат России по конькобежному спорту вернётся в Коломну спустя четыре года

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о смене мнения различных общественных деятелей, которые критиковали нейтральный статус россиян на международных соревнованиях, назвав это «мощнейшим переобуванием». По его словам, спортсменам, отказавшихся из-за них от Олимпийских игр в Париже, следовало слушать президента России Владимира Путина, который отмечал, что решать о целесообразности выступления под нейтральным флагом должны сами спортсмены.