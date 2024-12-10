Чемпионат России по конькобежному спорту вернётся в Коломну спустя четыре года

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В подмосковном центре «Коломна» пройдёт чемпионат России по конькобежному спорту. Главные старты страны запланированы на 19-22 декабря, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В соревнованиях примут участие 100 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны. Они разыграют 16 комплектов медалей. Программа чемпионата идентична Олимпийским играм и включает дистанции 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м, а также 5 000 м, 10 000 м, масс-старт на 16 кругов, командный забег-спринт на три круга и командную гонку.
Как отметили в ведомстве, чемпионат России по конькобежному спорту возвращается в Коломну после четырёхлетнего перерыва. В этом году Подмосковье примет престижные соревнования в 21-ый раз.
На коломенском льду в составе команды Московской области выступят такие известные конькобежцы, как Даниил Алдошкин, Михаил Казелин, Елена Еранина, Ирина Кузнецов и многие другие.
Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 19 декабря по адресу: Коломна, набережная реки Коломенки, 7, КЦК «Коломна».
Вход для зрителей будет бесплатным.
Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Как отметили в ведомстве, чемпионат России по конькобежному спорту возвращается в Коломну после четырёхлетнего перерыва. В этом году Подмосковье примет престижные соревнования в 21-ый раз.
На коломенском льду в составе команды Московской области выступят такие известные конькобежцы, как Даниил Алдошкин, Михаил Казелин, Елена Еранина, Ирина Кузнецов и многие другие.
«Приятный бонус – бегать в родных стенах на самом быстром льду в России. Я с самого детства здесь, в пять лет встал на коньки, поэтому у меня всегда бешеная мотивация. На домашнем чемпионате планирую бежать пять дистанций», – сказал серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 19 декабря по адресу: Коломна, набережная реки Коломенки, 7, КЦК «Коломна».
Вход для зрителей будет бесплатным.
Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская