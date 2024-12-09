В Кашире провели новогоднюю эстафету для детей с ОВЗ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Новогодние спортивные эстафеты для детей с ограниченными возможностями здоровья провели во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Мероприятие началось с показательного выступления воспитанников секции ММА под руководством инструктора по спорту Александра Пеликанова. Затем для ребят с ОВЗ провели разминку и соревнования. Цель праздничного турнира состояла в том, чтобы добыть шесть ключей и с их помощью открыть сундук с подаркам», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ребятам удалось выполнить задания, они открыли сундук и получили поди к Новому году.
Гостями мероприятия стали настоятель храма Петра и Февронии протоиерей Виталий Коценко и директор спортивного клуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева Светлана Княжничева.
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