Более 500 переездов отремонтировали железнодорожники в 2023 году

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На Московской железной дороге в уходящем году провели текущий ремонт 503 переездов. Такие данные со ссылкой на МЖД сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«На переездах заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, находящейся в зоне обслуживания РЖД. Наибольший объём работ выполнен в Московской области – приведено в порядок 130 переездов», – говорится в сообщении.Кроме того, капитально отремонтировано семь переездов, три из которых тоже находятся в Подмосковье. Он расположены на участках Яганово-Лопатино, Дорохово-Можайск и у станции Дулёво. На этих переездах заменили устройства заграждения, резинокордовые настилы, светоотражающие столбики и асфальтобетонное покрытие.
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Лора Луганская