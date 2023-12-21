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Более 500 переездов отремонтировали железнодорожники в 2023 году

В Подмосковье в 2023 году отремонтировали более 130 железнодорожных переездов
21 декабря 2023, 21:20
Фото: Istockphoto / Aleksei Smyshliaev

Фото: Istockphoto / Aleksei Smyshliaev

На Московской железной дороге в уходящем году провели текущий ремонт 503 переездов. Такие данные со ссылкой на МЖД сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«На переездах заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, находящейся в зоне обслуживания РЖД. Наибольший объём работ выполнен в Московской области – приведено в порядок 130 переездов», – говорится в сообщении.
Кроме того, капитально отремонтировано семь переездов, три из которых тоже находятся в Подмосковье. Он расположены на участках Яганово-Лопатино, Дорохово-Можайск и у станции Дулёво. На этих переездах заменили устройства заграждения, резинокордовые настилы, светоотражающие столбики и асфальтобетонное покрытие.

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#переезд
#капремонт
#железная дорога
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
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В будущем году в Подмосковье откроют 11 новых участковых пунктов полиции
21 декабря 2023, 20:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в 2024 году рассчитывают открыть 11 новых участковых пунктов полиции. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
«Как правило, новые пункты полиции открываются в местах массовой жилой застройки. В будущем году планируется обеспечить пунктами полиции такие городские округа, как Наро-Фоминск, Мытищи, Ленинский, Котельники, Домодедово, Истра, Люберцы, Долгопрудный и Электросталь. Каждый пункт будет оборудован всем необходимым для эффективной работы правоохранительных органов», - говорится в сообщении.
Как отметили в ГУРБ, в уходящем году в Московской области открыли уже пять участковых пунктов полиции. Они расположены в городских округах Котельники, Ленинский и Мытищи.

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#полиция
#гурб
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Врач Башмакова: Запрет абортов не решит проблему рождаемости в стране
21 декабря 2023, 20:40

Фото: iStock/yacobchuk

Запрет абортов не решит проблему рождаемости в России, об этом заявила заслуженный врач РФ, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова в интервью для «РИА Новости».
«Запретом абортов проблему повышения рождаемости не решить. Почему? Да потому, что любая женщина принимает такое решение очень непросто. Это операция, которая может покалечить репродуктивную функцию», — отметила Башмакова.

Врач подчеркнула, что если женщина не желает становиться матерью, то сделает аборт в любом случае, только не в стенах клиник, а на дому, в непригодных для этого условиях. Башмакова напомнила, что опыт такой практики уже был после Великой Отечественной войны, и единственное, к чему он привёл — это рост криминальных абортов, заболеваний и осложнений у женщин, которые перенесли некачественную процедуру.

По мнению Башмаковой, необходимо идти по пути развития тех методов профилактики абортов, которые есть уже сейчас. К ним относятся неделя тишины, а также психологическая поддержка женщин, которые не уверены, что им делать с беременностью дальше.

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#операция
#женщина
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#запрет
#рождаемость
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Автоэксперт Сажин поддержал конфискацию авто за повторное пьяное вождение
21 декабря 2023, 19:54

Фото: istockphoto.com/Nadzeya Haroshka

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что поддерживает правило, согласно которому за повторное вождение в нетрезвом виде у водителя конфискуют транспортное средство.
При этом, он отметил сложность реализации подобных мер.

«У нас, помимо личных автомобилей, есть транспортные средства, которые находятся в совместной собственности, например, с супругой. Есть арендованные автомобили, прокатные. Непонятно, как это будет действовать в случае с иностранными гражданами за рулем, которых у нас в такси большинство», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

По его словам есть ситуации, когда с человека взимаются большие штрафы за пьяное вождение, в случае совместного имущества вопрос решается через суд, однако как наказывать за такие нарушения тех, на ком никакого имущества не числится, вопрос, считает эксперт.

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#эксперт
#автомобили
#нарушения
#штрафы
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Подмосковным семьям с низкими доходами выплатили на новорождённых 224 млн рублей
21 декабря 2023, 19:07

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковным семьям выплатили на новорождённого ребёнка около 224 млн рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Такую поддержку могут получить семьи с низкими доходами.
«Всего это более 4 тыс семей. Размер выплаты составляет от 20 до 300 тыс рублей», – отметила министр.
Как пояснили в пресс-службе Минсоцразвития региона, размер выплаты при рождении первого ребёнка составляет 20 тыс рублей, второго – 40 тыс, третьего и последующих – 60 тыс.

Если в семье родились сразу двое детей, то на каждого ребёнка полагается 70 тыс рублей, в случае рождения трёх и более детей – 300 тыс рублей на семью.

В ведомстве подчеркнули, что при назначении пособия учитывается доход семьи. Он не должен превышать 17 277 рублей на человека. Кроме того, родитель и новорождённый должны быть зарегистрированы в Подмосковье.

Подать заявление нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка. Сделать это, а также подробно узнать об услуге можно на региональном портале госуслуг.

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#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
#новорождённые
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#выплаты
#социальная поддержка
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Беглов пожелал крепкого здоровья и новых успехов в Новом году
21 декабря 2023, 19:04

Фото: kremlin.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии Нового года пожелал гражданам, в частности, петербуржцам, крепкого здоровья и успехов во всём.
«Крепкого здоровья и новых успехов в развитии города, в решении поставленных президентом задач. <…> Хотел бы пожелать удачи всем нам в реализации этих проектов. Но прежде всего – верить в Россию. В наш народ, в нашего лидера. И помнить, что сила и правда на нашей стороне», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» Беглов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что в Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдёт более 10 тыс культурно-массовых мероприятий. Так, в городских округах в единой стилистике оформлено более 1,2 тыс объектов, среди которых кафе, ярмарочные павильоны, ёлочные базары, горнолыжные клубы, лыжни, катки. Более 600 мероприятий пройдут в подмосковных парках, каждый из которых подготовил дополнительные точки досуга и притяжения.

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#подмосковье
#губернатор
#зима в подмосковье
#санкт-петербург
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Милонов о вечеринке Ивлеевой: «Обезьяны ведут себя более прилично»
21 декабря 2023, 18:36

Фото: istockphoto.com/shironosov

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов прокомментировал скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой с полуголыми звёздами шоу-бизнеса в клубе «Мутабор».
Он отметил, что все участники тусовки были похожи на животных.

«У меня ощущение, что стадо обезьян ограбило ювелирный магазин и магазин нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют, и им радостно. На самом деле так мерзко от этого, особенно при том, в какое время живём. Представляю, как мобилизованные и страдающие от боевых действий люди, как им тяжело это видеть. Обезьяны ведут себя гораздо более прилично. Худшее проявление, которое может быть, абсолютно мерзкое и гадкое», — заявил в беседе с NEWS.ru Милонов.

Он отметил, что всем участникам этой вечеринки нужен некий карантин, однако усомнился в том, что им будет грозить уголовное преследование.

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#обезьяны
#шоу-бизнес
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Глава Электростали, депутаты и общественники проверили проблемную котельную «Восточная»
21 декабря 2023, 18:03

Фото: «Радио 1»

Глава городского округа Электросталь Инна Волкова вместе с депутатами и представителями Общественной палаты проконтролировала работу котельной «Восточная». По словам волковой, сейчас теплоноситель подаётся в соответствии с температурным графиком.
«Ситуация с подачей ресурса стабильна. Некоторые дома ещё не прогреты. Все их мы знаем. Поэтапно сотрудники управляющих компаний налаживают внутридомовые системы, ремонтные бригады устраняют утечки на теплотрассах. Кроме того, специалисты заводской котельной, которая подпитывает АО «ВКС» горячей водой, начали подготовку резервных теплообменников», – написала Волкова в своём телеграм-канале.
Она пояснила, что это задел на будущее. Теплообменники будут подключать во время сильных холодов или ремонта остального оборудования.

Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением.

В тот же день Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной».

Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься.

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#подмосковье
#московская область
#котельная
#электросталь
#отопительный сезон
#отопление
#тепло
#теплоснабжение
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Реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента
Голикова: за 10 месяцев реальные доходы в России выросли на 3,9%
21 декабря 2023, 17:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом Голикова сообщила на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.
По словам Голиковой, планы по достижению показателей бедности, которые были установлены и одобрены главой государства, будут выполнены. Она также подчеркнула, что в дальнейшем все усилия будут также направлены на снижение показателей бедности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в РФ будет исторический минимум уровня бедности.

Напомним, министр социального развития региона Людмила Болатаева заявила, что уровень безработицы в Подмосковье сейчас составляет 0,23%, что в два раза меньше прошлогоднего показателя. Как отметили в подмосковном Минсоцразвития, уровень регистрируемой безработицы на конец года в регионе составляет 0,23%, что практически в два раза меньше, чем в 2022 году.

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#подмосковье
#владимир путин
#снижение
#людмила болатаева
#рф
#бедность
#деньги
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Симоньян: «Человечество стоит на пороге бессмертия»
21 декабря 2023, 17:33

Фото: фотобанк Московской области

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что уже сейчас наука стоит на пороге открытия секрета бессмертия человека.
«Человечество стоит на пороге бессмертия. Это уже непреложный факт для всех, кто интересуется медицинскими вопросами. Таким же образом человечество рано или поздно научно придёт к воскрешению. Из ДНК научатся регенерировать ткани и восстанавливать человека. Это и будет то самое воскрешение, предсказанное нам. А дальше нас ждёт сюрприз. В Библии он называется Страшный суд. Как он назовётся искусственным интеллектом, я не знаю. Но он неизбежно будет — так движется наука», — приводит RT слова Симоньян.

Кроме того, научны прогресс приведёт и считыванию мыслей и памяти человека, считает Симоньян. В этой связи она пожелала людям транслировать миру больше добра.

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