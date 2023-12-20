В Подмосковье в рамках нацпроекта в 2023 году отремонтировали 900 км дорог

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали дорожное полотно, построили тротуары и линии освещения, обустроили элементы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«В этом году мы отремонтировали около 900 км покрытия на 270 участках региональных дорог. С учётом анализа аварийности и просьб жителей построили 60 км тротуаров, 17 км новых линий освещения, 30 км ограждений», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.Помимо этого, по его словам, установили около 10 тыс дорожных знаков, 250 новых остановок, 100 дорожных неровностей, 50 комплектов шумовых полос.
Также в 2023 году завершили капремонт семи мостовых сооружений. В декабре после окончания работ открыли проезд в Ступине по мосту у деревни Матюково, а до конца года планируют завершить первый этап капитального ремонта и открыть проезд по мостам в Ногинске и Воскресенске.
В Подмосковье нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуют уже пять лет.
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Лора Луганская