Подмосковные дорожники устранили подтопления в четырёх городских округах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Специалисты Мосавтодора оперативно устранили подтопления, которые образовались на дорогах Московской области из-за резкого потепления и таяния снега. Воду откачали, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Подтопления ликвидировали в Электроуглях на ул. Заводской, в Долгопрудном на ул. Московской, в Королёве на ул. Тихонравова и в Раменском городском округе на ул. Карла Маркса», – отметили в министерстве.Там пояснили, что подтопления проезжей части представляют угрозу для всех участников дорожного движения, повышая вероятность аварий. Поэтому дорожники стараются как можно оперативнее устранить их. Сейчас безопасный проезд для автомобилей и общественного транспорта обеспечен, заключили в Минтрансе региона.
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Лора Луганская