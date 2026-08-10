Более 500 вкладчиков в Кирове не могут забрать накопления после его банкротства

10 августа 2026, 21:51

Пенсионеры в Кирове потеряли более 320 млн рублей из-за кооператива

Фото: Istock / Vera Akulenok

Более 320 млн рублей, предварительно, потеряли вкладчики кредитного потребительского кооператива «Дело и Деньги — Киров». В основном среди пострадавших оказались пенсионеры, которые не смогли вернуть свои накопления после внезапного закрытия офисов организации.