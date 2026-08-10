Более 500 вкладчиков в Кирове не могут забрать накопления после его банкротства
Более 320 млн рублей, предварительно, потеряли вкладчики кредитного потребительского кооператива «Дело и Деньги — Киров». В основном среди пострадавших оказались пенсионеры, которые не смогли вернуть свои накопления после внезапного закрытия офисов организации.
По данным «Базы», в полицию уже обратились более 500 вкладчиков. Люди утверждают, что незадолго до проблем с кооперативом им предлагали не забирать деньги после окончания старых договоров, а оформить их заново — уже под повышенный процент.
Многие согласились и оставили свои накопления в организации. Однако вскоре офисы кооператива неожиданно закрылись, оборудование вывезли, а саму компанию признали банкротом. В результате люди фактически остались без доступа к своим деньгам.
При этом сами вкладчики считают, что официальное количество пострадавших может быть значительно больше. В их закрытом чате, по их словам, находятся около двух тысяч человек. Большинство клиентов — пенсионеры. Они вкладывали в кооператив от одного до пяти миллионов рублей, причём некоторые заключали договоры сразу на несколько лет — вплоть до десяти.
Особенно тревожит вкладчиков то, что ещё в сентябре 2025 года Банк России исключил КПК «Дело и Деньги — Киров» из своего реестра из-за неоднократных нарушений. Несмотря на это, связанные с похожими названиями организации продолжали фигурировать в различных реестрах: часть уже ликвидирована, а у некоторых, как отмечается, имеются признаки нелегальной деятельности.
После многочисленных обращений вкладчиков правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о крупном мошенничестве.
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