В России предложили изменить формат регистрационных знаков автомобилей

10 августа 2026, 19:35

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Депутаты фракции «Новые люди» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой об изменении привычного формата государственных регистрационных знаков автомобилей в России.





По данным Общественной Службы Новостей, инициаторы предложили рассмотреть варианты с четырьмя буквами и двумя цифрами, например, АААА 00 или в формате АА 00 АА, вместо автономеров, которые используются сейчас и содержат три буквы и три цифры.





«По расчетам авторов инициативы, замена одной цифровой позиции на буквенную позволит примерно на 20% увеличить количество доступных комбинаций для каждого регионального кода», — говорится в материале издания.