«Может упасть сахар»: фитнес-тренер рассказал, когда лучше есть перед физической нагрузкой
Фитнес-тренер Милославский объяснил, можно ли заниматься спортом натощак
Фитнес-тренер Станислав Милославский рассказал «Татар-информу», стоит ли заниматься спортом на голодный желудок и когда лучше принимать пищу перед тренировкой. По словам специалиста, универсального правила для всех нет — многое зависит от режима питания и времени последнего приёма еды.
Для силовых тренировок эксперт рекомендует не приходить совсем голодным. Оптимальным временем для еды он считает примерно 1,5–2 часа до начала занятий.
«Я не рекомендую делать силовые тренировки на голодный желудок, потому что у голодного человека во время выполнения упражнений может упасть сахар. Лучше поесть за 1,5–2 часа до тренировки», — рассказал Милославский.При этом значение имеет не только время приёма пищи, но и её состав. Слишком тяжёлая еда может не успеть нормально перевариться и вызвать дискомфорт непосредственно во время занятий.
В частности, жирные блюда, включая котлеты, перевариваются достаточно долго. Даже спустя полтора-два часа после такой еды во время тренировки может появиться тошнота. Особенно неприятные ощущения, по словам специалиста, возможны при упражнениях с большой амплитудой — например, приседаниях и выпадах. Поэтому перед физической нагрузкой лучше выбирать более лёгкую пищу с небольшим количеством жира.
При этом ситуация сильно зависит от того, когда человек ел в последний раз. Например, если плотный ужин был около полуночи, а тренировка начинается в 6–7 утра, организму может хватить полученной ранее энергии. В таком случае дополнительный завтрак перед занятием может и не потребоваться.
А вот если последний полноценный приём пищи был ещё около 18:00, утренняя тренировка после такого длительного перерыва может оказаться значительно тяжелее. В этом случае дополнительный приём пищи перед нагрузкой может быть более уместным.
Для обычной ходьбы в умеренном темпе ограничения значительно мягче. По словам Милославского, такую кардионагрузку вполне можно выполнять натощак — она не должна негативно влиять на организм.