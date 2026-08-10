«Может упасть сахар»: фитнес-тренер рассказал, когда лучше есть перед физической нагрузкой

10 августа 2026, 19:25

Фитнес-тренер Милославский объяснил, можно ли заниматься спортом натощак

Фото: Istock / Drazen Zigic

Фитнес-тренер Станислав Милославский рассказал «Татар-информу», стоит ли заниматься спортом на голодный желудок и когда лучше принимать пищу перед тренировкой. По словам специалиста, универсального правила для всех нет — многое зависит от режима питания и времени последнего приёма еды.





Для силовых тренировок эксперт рекомендует не приходить совсем голодным. Оптимальным временем для еды он считает примерно 1,5–2 часа до начала занятий.





«Я не рекомендую делать силовые тренировки на голодный желудок, потому что у голодного человека во время выполнения упражнений может упасть сахар. Лучше поесть за 1,5–2 часа до тренировки», — рассказал Милославский.