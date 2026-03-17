Более 53 тысяч человек проголосовали за героев премии «Город в лицах» в Петербурге

17 марта 2026, 12:55

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

За героев премии «Петербургского дневника» «Город в лицах» проголосовали 53 311 человека. Награждение победителей пройдет 23 марта.





Голосование стартовало 2 февраля и продлилось до 15 марта. Всего в голосовании выбирают лауреатов 11 номинаций. Кандидатов выдвинули профильные комитеты правительства Санкт-Петербурга. В список вошли специалисты, отмеченные за профессиональные успехи в 2025 году.





«Так, самыми популярными номинациями стали "Образование", "Детский тренер", "Универсальный специалист МФЦ", а также "Специалист в сфере городских пассажирских перевозок" и "Медицинский работник"», — пишет «Петербургский дневник».