В Подмосковье началось голосование за проекты инициативного бюджетирования

22 января 2026, 14:03

оригинал Фото: медиасток.рф

Народное голосование за проекты инициативного бюджетирования стартовало в Московской области. Оно продлится до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





В список попали более 470 предложений, прошедших конкурсный отбор. Отдать свой голос можно по ссылке.





«Приглашаю всех жителей региона присоединиться к голосованию и воплотить в жизнь наиболее нужные на ваш взгляд проекты», — сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.