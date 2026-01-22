В Подмосковье началось голосование за проекты инициативного бюджетирования
Народное голосование за проекты инициативного бюджетирования стартовало в Московской области. Оно продлится до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
В список попали более 470 предложений, прошедших конкурсный отбор. Отдать свой голос можно по ссылке.
«Приглашаю всех жителей региона присоединиться к голосованию и воплотить в жизнь наиболее нужные на ваш взгляд проекты», — сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.Проекты охватывает разные вопросы — от покупки спортивного инвентаря для школ до ремонта дорог и благоустройства общественных пространств. На реализацию проектов-победителей из регионального бюджета выделят не менее 500 миллионов рублей.