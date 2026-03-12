В России пройдет первая национальная профессиональная премия «Женщины НКО»-2026
Руководителей, сотрудников и лидеров некоммерческих организаций приглашают принять участие в Первой Национальной профессиональной премии «Женщины НКО»-2026.
Премию учредили для развития гражданской активности женщин и женского сообщества, повышения мотивации и поддержания интереса к общественной деятельности у руководителей, лидеров и сотрудниц НКО, а также для распространения лучших практик работы некоммерческого сектора. Инициатива реализуется в соответствии с Национальной стратегией в интересах женщин на 2023–2030 годы. Ее направили на укрепление роли женщин в общественно-политической жизни страны и создание условий для роста их гражданской активности.
Участие представительниц региона в Премии — это возможность заявить о работе некоммерческого сектора на федеральном уровне и внести вклад в рейтинг «Регион-НКО». Заявки принимаются до 31 марта 2026 года. Итоги 1 июня подведет экспертный совет, куда войдут депутаты Госдумы, члены Общественной палаты РФ, общественные деятели, журналисты, лидеры крупнейших НКО России, представители грантоператоров и другие.
Победителей объявят в Москве на Всероссийском форуме женщин-лидеров НКО. Организаторами выступают Автономная некоммерческая организация — Клуб профессионалов НКО и социального бизнеса «Планёрка» — и Фонд содействия развитию социально-культурных инициатив «Серебряный экспресс».
