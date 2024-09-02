Подмосковные предприниматели заключили более 400 договоров с регоператором Рузского кластера

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
За минувшее лето подмосковные предприниматели заключили 421 договор с Рузским региональным оператором на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Только в августе с организациями, в том числе СНТ, управляющими компаниями и другими коммерческими предприятиями, заключили 117 договоров. Для вывоза всех типов отходов на территории Рузского кластера в среднем в месяц потребовалось 327 единиц техники. По закону собственники твёрдых коммунальных отходов обязаны заключать договор на обслуживание с региональным оператором в зоне его деятельности», – подчеркнули в министерстве.Там отметили, что договор с физлицами представляет собой публичную оферту на сайте регионального оператора. Договор с юридическими лицами включает заявление с необходимым пакетом документов.
В Минчистоты напомнили, что теперь индивидуальным предпринимателям и юрлицам оформить договор можно онлайн.
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Лора Луганская